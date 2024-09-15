Аналитик Модаббер: Ракетный удар хуситов по Израилю станет посланием Западу

Фото: istockphoto/bpawesome
Удар баллистической ракеты по военному объекту в Тель-Авиве, нанесённый представителями йеменского мятежного движения «Ансар Алла» в воскресенье, является своеобразным посланием Израилю и странам Запада.
Такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал иранский аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер. Эксперт считает, что хуситы таким образом отправили сигнал государствам Запада, чтобы они убедили Израиль вывести свои войска из сектора Газа и заключили с палестинцами окончательное перемирие.
Специалист подчеркнул, что сегодняшняя атака военного крыла движения «Ансар Алла» говорит о том, что хуситы достигли достаточно высокой технологической мощи в военной сфере. По заявлению представителей движения, ракета поразила военный объект в районе Яффа, а сам удар вынудил около двух миллионов израильтян спуститься в бомбоубежище.
Читайте также:
Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой
ВМС Британии сообщили об атаке на судно к востоку от йеменского Адена
Хуситы атаковали американское судно и район в израильском Эйлате
Александр Бойцов