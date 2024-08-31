Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ВМС Британии сообщили об атаке на судно к востоку от йеменского Адена

ВМС Британии сообщили об атаке на судно к востоку от йеменского Адена

31 августа 2024, 01:58
Фото: istockphoto/Dikuch

Фото: istockphoto/Dikuch

Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что получило информацию об атаке на судно к востоку от йеменского порта Аден. По данным ведомства, нападение произошло в 240 километрах от берега.
«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте в 130 морских милях к востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — указано в сообщении.
Корабли, проходящие в том районе, просят быть осторожными и сообщать в компетентные органы о «любой подозрительной активности».



Ранее хуситы, под контролем которых находится большая часть побережья Красного моря в Йемене, высказались в поддержку Палестины и о намерении бить по любым кораблям, связанным с Израилем. Вместе с тем «Ансар Алла» отметили, что не будут трогать суда других государств и не станут мешать свободе судоходства в регионе.

Читайте также:

Авиация США и Великобритании нанесла пять ударов по позициям хуситов в Йемене

Хуситы атаковали американское судно и район в израильском Эйлате

Минздрав хуситов: в результате израильского удара пострадали 80 человек
#сша
#судно
#авиация
#человек
#расследование
#йемен
Командир «Ахмата» сообщил о поражении батальона ВСУ на курском направлении
Генерал-майор Алаудинов: на курсом направлении разгромлен батальном ВСУ
31 августа 2024, 01:53

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российские военные уничтожили батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», – написал он.

Алаудинов добавил, что его подразделения за день ликвидировали несколько бронированных боевых машин. Он также отметил, что «зря губят украинцев», которые «воюют-то до последнего» и они несут большие потери, в то время как ситуация на линии боевого соприкосновения не изменяется.

Ранее стало известно о воюющей на стороне Украине американской ЧВК.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

Читайте также:

Стало известно название воюющей за Украину американской ЧВК

Алаудинов: «Ахмат» 11 часов вел героический бой с ВСУ в Курской области

Стало известно, что будет с Украиной за атаку на Курскую область
#курская область
#всу
#украина
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа причина остановки Армянской АЭС
В Армении сообщили, что причиной остановки АЭС является удар молнии
31 августа 2024, 01:38

Фото: iStock/Wlad74

К остановке Армянской атомной электростанции (АЭС) привел удар молнии, сообщается в пресс-службе министерства территориального управления, информирует РИА Новости.
По данным ведомства, сотрудники станции в настоящее время работают над ее перезапуском.

Армянскую (АЭС) отключили от энергосистемы страны в ночь на 31 августа в связи с аварией в системе.

Азербайджан призывал к остановке деятельности армянской АЭС в Мецаморе в 2012 году, когда постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев подал соответствующий запрос в Совбез организации, сославшись на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность становится угрозой безопасности всего региона.

Читайте также:

Стали известны подробности аварии на Армянской АЭС

Четыре энергоблока украинских АЭС отключились из-за повреждения энергосистемы

Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится АЭС
#аэс
#армения
#молния
#азербайджан
#оон
#совбез
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На западе Германии женщина порезала ножом пять пассажиров автобуса
31 августа 2024, 01:16

Фото: iStock/Michael Nesterov

На западе Германии прошлым вечером, 30 августа, женщина с ножом напала на пассажиров автобуса, ранены пять человек. Об этом сообщает полиция района Зиген-Виттгенштайн, особенно отметив, что населению нельзя называть случившееся терактом. По данным Bild, три жертвы находятся в критическом состоянии.
«Вечером в пятницу около 19.40 женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде», — указано в сообщении полиции.
По информации издания, нападавшей 32 года, она немка, возможно, имеет психическое заболевание и находилась в наркотическом опьянении.

По данным полиции, автобус направлялся в Зиген на городской фестиваль. Во время нападения женщины в автобусе находились не менее 40 пассажиров.

Читайте также:

Стали известны подробности аварии на Армянской АЭС

Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37

«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии
#фестиваль
#автобус
#женщина
#женщины
#аварии
#человек
#волк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности аварии на Армянской АЭС
Армянскую АЭС отключали от общей системы из-за электроэнергетической аварии
31 августа 2024, 00:48

Фото: iStock/AB Photography

Армянскую АЭС отключали накануне, 30 августа, от общей энергосистемы страны из-за электроэнергетической аварии. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян в соцсетях. На данный момент, по ее информации, подачу электричества уже возобновили.
«В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются», — написала она.
Ранее сообщалось, что выхода из системы Армянской АЭС отключилась автоматика подстанции «Шаумян-2», после чего без электричества остались несколько районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов.

В Армении функционирует лишь одна АЭС с двумя энергоблоками, которые ввели к эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. Работа атомной станции была остановлена в 1989 году из-за землетрясения, но в 1995 году один из энергоблоков снова запустили. Благодаря «Росатому» к 2021 году его модернизировали и продлили срок службы до 2026 года.

Читайте также:

Четыре энергоблока украинских АЭС отключились из-за повреждения энергосистемы

Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов, где находится АЭС

Украина намерена купить два ядерных реактора российского производства
#работа
#аварии
#аэс
#станции
#землетрясения
#армения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно название воюющей за Украину американской ЧВК
Полянский: в атаке на Курск участвовала ЧВК Forward Observation Group из США
30 августа 2024, 23:30

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В атаке на курское приграничье принимала участие американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, выступающая на стороне Украине Украину. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, сообщается в Telegram-канале представительства.
«Курская авантюра во многом произошла благодаря масштабному участию западных наемников. Это прямо анонсировано в соцсетях американской ЧВК Forward Observation Group», – отметил Полянский.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

Читайте также:

Алаудинов: «Ахмат» 11 часов вел героический бой с ВСУ в Курской области

Стало известно, что будет с Украиной за атаку на Курскую область

«Большая ошибка»: на Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
#курская область
#всу
#украина
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков назвал использованное ВСУ орудие при атаке на Белгород
Гладков: ВСУ атаковали Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire
30 августа 2024, 23:17

Фото: сайт Кремля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовалась реактивной системой залпового огня (РСЗО) Vampire при атаке на Блегородскую область, заявил в своем Teдegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Об использовании чешской РСЗО в ходе обстрела Белгорода изначально заявил Telegram-канал Mash. В сообщении отмечалось, что ранее ВСУ уже несколько раз атаковали город подобными ракетами.

По словам Гладкова, ВСУ совершили нападение «кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир"». Он также уточнил, что в результате атаки 37 человек, в том числе 6 детей, получили ранения, 5 человек погибли.

Читайте также:

Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37

В Белгороде прогремела серия взрывов, погибли 4 человека, ранены 12

Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ
#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#атака
#всу
#украина
#рсзо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37
30 августа 2024, 22:41

Фото: сайт Кремля

Число раненых при обстреле Белгорода и района кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» выросло до 37 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, от атаки ВСУ погибли пять человек — одна женщина и четверо мужчин.
«Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.
Гладков отметил, что в самом Белгороде повреждены три многоэтажки, два социальных объекта и два коммерческих, а также девять автомобилей. В Белгородском районе повреждения получили 13 автомобилей, горели два дома и гараж, задеты 5 частных домов и многоэтажка.

Читайте также:

В Белгороде прогремела серия взрывов, погибли 4 человека, ранены 12

Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности

Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ
#помощь
#пострадавшие
#гараж
#дома
#белгородская область
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгороде прогремела серия взрывов, погибли 4 человека, ранены 12
30 августа 2024, 21:52

Фото: istockphoto/aapsky

В Белгороде прогремела серия взрывов во время действия сигнала ракетной опасности, сообщает РИА Новости. По данным телеграм-канала Mash, ВСУ обстреляли город из чешского РСЗО Vampire, погибли 4 человека, ранены еще 12.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал белгородский губернатор Гладков.
Глава региона отметил, что по предварительным данным, есть прямые попадания в многоэтажки, коммерческие объекты и автомобиль, а в Белгородском районе горят два частных дома.
«Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в соседней, Курской, области с начала вторжения ВСУ от обстрелов пострадали 219 человек, в том числе 11 детей.

Читайте также:

Под Курском выросло число пострадавших мирных жителей с начала вторжения боевиков ВСУ

Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Олещука после крушения F-16
#губернатор
#автомобиль
#человек
#дома
#информация
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности
30 августа 2024, 21:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семейная пара попала под обстрел боевиков ВСУ в Белгороде. Как пишет РИА Новости, местный житель Андрей ехал на машине с женой, когда произошла атака с воздуха в пятницу, 30 августа.
«Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...» — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что супругу увезли на «скорой» с ранением в бок. Сам водитель не пострадал.

До этого сообщалось, что в Белгороде прозвучало несколько взрывов на фоне сигнала ракетной опасности. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

Читайте также:

МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье

«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии

СК открыл дело по факту сброса ВСУ бомбы в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#белгородская область
#всу
#обстрел
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф