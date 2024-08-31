ВМС Британии сообщили об атаке на судно к востоку от йеменского Адена

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Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что получило информацию об атаке на судно к востоку от йеменского порта Аден. По данным ведомства, нападение произошло в 240 километрах от берега.
«Управление морских торговых операций Великобритании получило сообщение об инциденте в 130 морских милях к востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — указано в сообщении.Корабли, проходящие в том районе, просят быть осторожными и сообщать в компетентные органы о «любой подозрительной активности».
Ранее хуситы, под контролем которых находится большая часть побережья Красного моря в Йемене, высказались в поддержку Палестины и о намерении бить по любым кораблям, связанным с Израилем. Вместе с тем «Ансар Алла» отметили, что не будут трогать суда других государств и не станут мешать свободе судоходства в регионе.
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Данил Пономарев