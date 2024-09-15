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Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой

15 сентября 2024, 14:20
Фото: istockphoto/Alexyz3d

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Удар по военному объекту в районе Яффо был нанесён с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.


Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхъя Сариа. В своём заявлении, которое транслировал принадлежащий «Ансар Алла» телеканал Al Masirah, он подчеркнул, что системам израильской противовоздушной обороны не удалось перехватить ракету, и цель была поражена.

По словам Сариа, ракета, выпущенная с территории Йемена, пролетела 2 040 километров за 11,5 минут. Он также добавил, что эта атака на Тель-Авив стала «кульминацией усилий» хуситов, которые сумели поставить на вооружение ракеты, которые не способна остановить ПВО.

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#хуситы
#йемен
В США заявили, почему Байден не разрешит бить по РФ
TST: Байден не разрешит бить по РФ до представления ему Зеленским плана
15 сентября 2024, 13:43

Президент США Джо Байден не разрешит Киеву бить вглубь России, пока экс-президент Украины Владимир Зеленский не предоставит ему так называемый «победный план», информирует издание The Sunday Times.
Согласно предположениям, глава киевского режима, чьи президентские полномочия истекли 20 мая, покажет соответствующую документацию в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. Предварительно Зеленский обсудит план с американским руководством.

Владимир Зеленский противоречит сам себе. Периодически он заявляет о возможности переговоров с Россией, но при этом гастролирует по западным союзникам, выпрашивая военную и финансовую помощь.

К слову, в МИД РФ уже отмечали, что комментировать слова Зеленского — контрпродуктивно.

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#джозеф байден
#владимир зеленский
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На Западе назвали глупым главу МИД Литвы за высказывание об Украине
Боуз назвал главу МИД Литвы глупым за высказывание об Украине и НАТО
15 сентября 2024, 12:51

Фото: сайт НАТО

Ирландский журналист Чей Боуз резко отреагировал на слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о гарантиях безопасности Украине. Боуз в соцсети X назвал дипломата глупым.
«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», – написал журналист.

Поводом послужило заявление Ландсбергиса, что Киеву нужны гарантии безопасности, но верить можно только в пятую статью НАТО. Это заявление дипломат сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

Статья пять североатлантического договора предписывает рассматривать нападение на одного члена НАТО, как на весь альянс в целом. Коллективная оборона обязывает всех членов НАТО включиться в «поддержание безопасности»

Украине годами обещают членство в НАТО, но пока не приняли. На последней встрече представителей альянса в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен снова заверил, что Украину примут в НАТО, но не сейчас. А пока, «чтобы приблизиться к членству, Киеву необходимо принять определенный пакет нужных реформ».

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#дипломат
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Казахстан предложил услуги посредника в переговорах между Москвой и Киевом
15 сентября 2024, 12:48

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Власти Казахстана в очередной раз выразили готовность стать посредником в организации и проведении переговоров между Россией и Украиной. Астана полагает, что в её «добрых услугах» будут заинтересованы обе стороны конфликта.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Роман Василенко в интервью немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle*. По его словам, Казахстан изначально предлагал свои услуги в качестве посредника или предоставления места для проведения переговоров.

Дипломат отметил, что в данной ситуации его страна занимает позицию сдержанного нейтралитета и поддерживает отношения и с Россией, и с Украиной. Как только обе стороны выразят заинтересованность в посреднических услугах Казахстана, республика будет готова их предоставить, заключил Василенко.

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#дипломат
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В Кремле прокомментировали реакцию Путина на действия Запада
Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия со стороны Запада
15 сентября 2024, 12:29

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проявляет предельную аккуратность в вопросах ответных мер на действия со стороны западных государств. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«У нас хватает таких рассуждений, но президент всегда предельно аккуратен с этим. У нас хватает возможностей вооруженных сил, у нас хватает возможностей экономики в плане поддержки вооруженных сил. Специальная военная операция будет продолжена, и все цели будут достигнуты», — прокомментировал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что немецкий генерал пригрозил боевикам ВСУ, если те решат бить вглубь российских территорий.

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#россия
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Захарова сделала заявление о Санду
Дипломат МИД РФ Мария Захарова: Запад внедрил Санду как «человека-терминатора»
15 сентября 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Президента Молдавии Майю Санду привел к власти Запад как «человека-терминатора». То же самое касается и главы киевского режима Владимира Зеленского, сказала в беседе с ТАСС дипломат МИД РФ Мария Захарова.
«Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии - это Санду. Украина - это Зеленский», — прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Захарова добавила, что таким терминатором являлся экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По ее словам, подобные люди «детонируют, когда на Западе нажимают «пуск».

В первую очередь, подчеркнула Захарова, от этого страдают история, культура, а также традиции государств, в которые внедряют таких политических деятелей.

До этого дипломат МИД РФ говорила о том, что «комментировать заявления Зеленского контрпродуктивно».

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#мария захарова
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Захарова сделала неожиданное заявление про Зеленского
Захарова: комментировать слова Зеленского контрпродуктивно
15 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт МИД РФ

Дипломат РФ Мария Захарова заявила, что комментировать слова экс-президента Украины Владимира Зеленского больше нет никакого смысла, пишет ТАСС.
«Вы знаете, комментировать, что говорит Зеленский, это в принципе контрпродуктивно…» — прокомментировала официальный представитель российского МИДа.
Она добавила, что глава киевского режима «зависимый человек», а также Захарова сослалась на слова экс-пресс-секретаря американского Госдепа Виктории Нуланд о том, что решения о действиях Киева принимаются в Лондоне и Вашингтоне.

«Констатировать очередное расчеловечивание или очередную какую-то там террористическую идеологию, или очередные какие-то вещи — это мы все уже сделали», — резюмировала Захарова.

Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По словам президента РФ Владимира Путина, на Украине произошла узурпация власти.

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#мир
#россия
#украина
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#мид рф
#мария захарова
#владимир зеленский
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Немецкий генерал пригрозил ВСУ в случае ударов по РФ
Куят: удары ВСУ вглубь РФ приведут к точке невозврата
15 сентября 2024, 10:46

Фото: istockphoto/alzay

Если Украине передадут дальнобойные вооружения и разрешат бить ими вглубь российских территорий — будут серьезные последствия. Об этом в беседе с изданием Neuen Osnabrücker Zeitung заявил отставной немецкий генерал Харальд Куят.
«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет - а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — предупредил военный.
Он также пояснил, что Западу нужно быть осторожней, чтобы не переходить новые красные линии, потому что это приведет к точке невозврата.

До этого журналист из Ирландии Чей Боуз выразил опасение, что, если Киев снабдят дальнобойным оружием, все может завершиться концом света.

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#мир
#украина
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#россия
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Зеленский представит мирный план Киева Трампу, Харрис и Байдену
Bild: Зеленский готов прекратить огонь на некоторых участках фронта
15 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт Кремля

Украинский президент представит украинский план мирного урегулирования конфликта действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, а также двум кандидатам на президентское кресло Дональду Трампу и Камале Харрис.
Глава киевского режима готов согласиться на локальную заморозку боевых действий на отдельных участках фронта, сообщает немецкое издание Bild. При этом на каких именно — газета пока не разглашает. Не исключено, что Киев будет понуждать Россию прекратить освобождение Курской области, чтобы оставался объект для шантажа и давления. Также план Украины предусматривает снятие запрета на удары западным оружием по объектам в глубине российской территории.

При этом даже явно проукраински настроенная газета отмечает, что Зеленский находится в отчаянном положении и готов «всё поставить на карту». Пока западные политики не пошли на поводу у Киева и не дали разрешения на удары вглубь России, в частности Шольц. Впрочем, способность немецкого канцлера со временем «прогнуться» всем известна со времени истории с танками Leopard.

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#план
#зеленский
#киев
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США Разместили на Алеутах ракеты HIMARS из-за российских учений «Океан-2024»
15 сентября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Военно-морской флот РФ в акваториях нескольких морей и океанов проводит масштабные командно-тактические учения «Океан-2024». На этом фоне военное командование США перебросило на Алеутские острова подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии.
В частности, на острове Шемья была установлена пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности, а также контрбатарейный радар, сообщает издание Business Insider. Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт сообщил журналистам, что данная операция продемонстрировала возможности американской армии в Тихом океане оперативно перебрасывать значительные войсковые соединения на большие расстояния.

Учения «Океан-2024» проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. К участию в манёврах привлечены более 400 боевых кораблей, 120 самолётов и вертолётов морской авиации, свыше 90 тысяч военнослужащих.

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#вмф
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