Йеменские хуситы заявили о нанесении удара по Израилю гиперзвуковой ракетой

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Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Удар по военному объекту в районе Яффо был нанесён с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.
Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхъя Сариа. В своём заявлении, которое транслировал принадлежащий «Ансар Алла» телеканал Al Masirah, он подчеркнул, что системам израильской противовоздушной обороны не удалось перехватить ракету, и цель была поражена.
По словам Сариа, ракета, выпущенная с территории Йемена, пролетела 2 040 километров за 11,5 минут. Он также добавил, что эта атака на Тель-Авив стала «кульминацией усилий» хуситов, которые сумели поставить на вооружение ракеты, которые не способна остановить ПВО.
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Александр Бойцов