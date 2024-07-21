Хуситы атаковали американское судно и район в израильском Эйлате

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удары по целям в районе города Эйлат на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море. При атаке на корабль использовались баллистические ракеты и беспилотники.
Об этом рассказал представитель военного командования хуситов Яхья Сариа. По его словам, в ходе совместной операции Военно-морских сил и ракетных войск судно было поражено. Согласно заявлению Сарии, атаки были предприняты в качестве ответа на «американо-британо-израильскую агрессию».
20 июля ВВС Израиля атаковали порт Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы. В результате в порту возник пожар. В результате атаки три человека погибли, десятки получили ранения. Хуситы назвали эту атаку израильской агрессией и пообещали адекватно на неё ответить.
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Александр Бойцов