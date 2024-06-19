Аналитик назвал позицию Эстонии по отправке войск Украине попыткой спровоцировать Москву

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Эстония пытается спровоцировать Россию на военный ответ своими заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Так считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
19 июня посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.
Он отметил, что эстонская государственная модель «активно организовывает конфликт с Россией» и своими словами пытается спровоцировать Москву на некий военный ответ. По словам Межевича, Россия не должна реагировать на подобные высказывания, так как страна неможет допустить, чтобы её вытянули на конфликт.
Однако аналитик видит необходимость в составлении списка военных эстонских преступников, которые позже будут подлежать суду особого совещания.
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«С одной стороны, это риторика. С другой стороны, это может случиться. Эстония — демонстративно фашистское государство, существование которого в текущей форме не является необходимым для Европы и является крайне опасным для нас», — заявил Межевич в интервью RT.
Он отметил, что эстонская государственная модель «активно организовывает конфликт с Россией» и своими словами пытается спровоцировать Москву на некий военный ответ. По словам Межевича, Россия не должна реагировать на подобные высказывания, так как страна неможет допустить, чтобы её вытянули на конфликт.
Однако аналитик видит необходимость в составлении списка военных эстонских преступников, которые позже будут подлежать суду особого совещания.
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Элина Позднякова