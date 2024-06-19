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Аналитик назвал позицию Эстонии по отправке войск Украине попыткой спровоцировать Москву

Межевич: Эстония пытается спровоцировать РФ словами об отправке войск на Украину
19 июня 2024, 14:47
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Эстония пытается спровоцировать Россию на военный ответ своими заявлениями о готовности отправить войска на Украину. Так считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
19 июня посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину.

«С одной стороны, это риторика. С другой стороны, это может случиться. Эстония — демонстративно фашистское государство, существование которого в текущей форме не является необходимым для Европы и является крайне опасным для нас», — заявил Межевич в интервью RT.



Он отметил, что эстонская государственная модель «активно организовывает конфликт с Россией» и своими словами пытается спровоцировать Москву на некий военный ответ. По словам Межевича, Россия не должна реагировать на подобные высказывания, так как страна неможет допустить, чтобы её вытянули на конфликт.

Однако аналитик видит необходимость в составлении списка военных эстонских преступников, которые позже будут подлежать суду особого совещания.

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#эстония
Депутат Госдумы Авксентьева предложила убрать из думского магазина алкоголь
19 июня 2024, 14:43

Фото: iStock/Sergey Dementyev

Депутат ГД Сардана Авксентьева предложила убрать алкоголь из магазина Госдумы. Об этом она написала в своем Тelegram-канале.
Она выложила видео, на котором видны представленные на полках магазина бутылки с алкоголем. Депутат задалась вопросом, есть ли острая необходимость в таком ассортименте.

«Посмотрите, какое разнообразие всевозможного алкоголя в магазине рядом с депутатской столовой. Неужели в этом есть столь уж острая необходимость? Предлагаю отказаться от политики двойных стандартов и алкоголь тоже с полок убрать — зачем на работе алкоголь. Хотя вносимые законопроекты, конечно, рискуют стать суше и скучнее», — написала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что ГД рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. По его словам, вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний.

Норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года.

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#депутат
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Участник СВО станет кандидатом в губернаторы Челябинской области
19 июня 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Партия пенсионеров собирается выдвинуть кандидатом на пост губернатора Челябинской области военного врача Владимира Медведева. Он принимал участие в специальной военной операции.
Об этом сегодня, 19 июня, сообщил лидер регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППС) Степан Фирстов. Кандидатуру Медведева предполагается утвердить на конференции 20 июня, передаёт URA.RU. Фирстов уточнил, что сам военврач в настоящее время находится в зоне боевых действий.

Медведеву 54 года, родился он в селе Сима. В 1995 году окончил Челябинский медицинский институт, после чего работал в областной больнице.

Голосование на выборах губернатора региона пройдёт 7 и 8 сентября. На пост главы области претендуют бывший депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Виталий Пашин, действующий губернатор Алексей Текслер, Ярослав Щербаков, представляющий партию «Яблоко», Степан Соловьёв от партии «Зелёная альтернатива» и депутат Городской думы Челябинска Эльдар Гильмутдинов.

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Вашингтон выразил беспокойство по поводу сотрудничества России и КНДР
Пресс-секретарь госдепа США Мэтью Миллер: мы обеспокоены поддержкой КНДР России
19 июня 2024, 12:55

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент КНДР в ходе переговоров в Пхеньяне заверил президента РФ Владимира Путина в полной поддержки России в противостоянии с Украиной. В свою очередь, президент России поблагодарил коллегу и выразил надежду на долгое сотрудничество, сообщает The Washington Post.
При этом лидер Северной Кореи не уточнил, в чем именно может выражаться данная поддержка, однако Вашингтон считает визит президента России в Корею возможностью углубления военного партнерства между двумя странами. США и его союзники также утверждают, что большинство запасов корейских ракет хоть и является устаревшим, но все же совместимо с российским вооружением.

Приезд Владимира Путина в Корею стал первым за почти четверть века. Президент отметил, что взаимодействие между государствами строятся на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

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Россия намерена выйти из ПА ОБСЕ
Слуцкий: Россия будет выходить из ПА ОБСЕ, условий для дальнейшей работы там нет
19 июня 2024, 12:50

Фото: istock/ricochet64

Россия выйдет из парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за отсутствия условий для дальнейшей работы, сообщил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Мы покинем парламентскую ассамблею ОБСЕ, поскольку это давно назрело. Это не означает выход из самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, но в парламентской части для российской делегации больше нет условий для работы», — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Эти слова прозвучали на фоне принятия Советом Федерации заявления, осуждающего попытки стран Запада препятствовать работе российской делегации в ПА ОБСЕ. Сенаторы подчеркнули необходимость возврата к взаимодействию на принципах равноправия законодателей в рамках ПА ОБСЕ и ПАЧЭС.

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«Интересно в условиях СВО»: Дипломат рассказал, какую продукцию КНДР будет поставлять в РФ
Дипломат Бакланов: КНДР может поставлять РФ военное оружие
19 июня 2024, 12:50

Фото: сайт Кремля

Названы уникальные товары, которые КНДР может поставить в Россию. Например, экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что может поставляться медицинская продукция.
Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с «Радио 1» рассказал, что еще КНДР может поставлять в Россию изделия из железа, руды и стали, потому что у них хорошая сталелитейная промышленность, может отправлять текстильную продукцию, которая станет по качеству и цене конкурировать с китайскими товарами.

«Еще у них высокого уровня военная промышленность. Образцы вооружений совместимы с нашим, это тоже для нас интересно особенно в условиях ведения СВО», — объяснил эксперт.

Дипломат добавил, что важно решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были в 2006-2013 годах.

«В целом у них торговля небольшая, примерно 20 млрд долларов — это не очень много, но она кратно увеличивается из года в год. Нам надо решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были в 2006-2013 году введены против КНДР, потому что это полностью потеряло свою политическую актуальность. И все будет развиваться», — отметил специалист.

По словам Андрея Бакланова, отношения между Россией и КНДР носят замкнутый характер — без участия третьих стран, потому проблем с поставками не возникнет.

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#лидер
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Стало известно, что Путин подарил Ким Чен Ыну
Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз
19 июня 2024, 12:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обменялись дружескими подарками. Глава российского государства подарил своему коллеге из Северной Кореи новый автомобиль представительского класса Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.
Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он напомнил, что это уже второй роскошный Aurus, подаренный Путиным корейскому лидеру. Ушаков также отметил изысканность подаренного чайного сервиза, сообщив, что он «очень красивый».

При этом помощник президента не стал распространяться о подарках, приготовленных принимающей стороной. Он только сказал, что они связаны с изображением российского лидера и являются настоящими произведениями искусства. Ушаков также отметил, что все они достаточно художественные, включая бюсты.

После завершения государственного визита в Северную Корею президент РФ Владимир Путин посетит Вьетнам.

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#кндр
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Россия собирается приостановить участие в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ
19 июня 2024, 12:03

Фото: istockphoto/SlavkoSereda

Комитет Совета Федерации предложил приостановить участие российской делегации в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта позиция согласована с коллегами из Государственной думы.
Об этом сообщил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он также добавил, что на заседании комитета обсуждалась ситуация с невыдачей Румынией рабочих виз членам российской делегации на предстоящую сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Сенатор отметил, что ОБСЕ, к сожалению, безнадёжно деградирует, превращаясь в политизированный инструмент целенаправленной реализации антироссийского курса. Принципы, на которых держалась организация, утрачены, а тотальная украинизация сводит на нет деятельность по традиционным направлениям работы, заключил Джабаров.

Предложение о приостановке участия российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она также добавила, что это будет означать приостановку выплат в эту организацию.

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#госдума
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В Британии спрогнозировали сроки окончания СВО
Политик Фарадж: СВО будет продолжаться, пока Запад финансирует Киев
19 июня 2024, 11:33

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотов

Переговоры с Россией неизбежны для Украины и в конечном счете она может быть разделена, сообщает лидер реформистской партии Великобритании Найджел Фарадж издательству Daily Mail.
Политик заявил, что у России есть все средства для ведения боевых действий. Конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Запад спонсирует Киев. Фарадж подчеркнул, что переговоры между сторонами возможно состоятся при победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. В таком случае Украине придется отказаться от утраченных территорий.

«Мы могли бы финансировать Украину бесконечно, но сможет ли она выдержать столько военных потерь — вопрос открытый», — резюмирует он.

Данные заявления привели к окончательному расколу между реформистской партией и партией тори по вопросу отношения к конфликту на Украине, сообщает британская газета.

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Поддержка СВО и стратегическое партнерство: о чем Путин и лидер КНДР договорились на тет-а-тет
Переговоры Путина и Ким Чен Ына: главные заявление, подписание договора о партнерстве
19 июня 2024, 11:21

Фото: сайт Кремля

В Пхеньяне завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Об основных заявлениях по итогам встречи в Северной Корее расскажет редакция «Радио 1».

Двусторонние отношения Северной Кореи и России


Президент России Владимир Путин в разговоре с Ким Чен Ыном отметил то, что отношения между государствами строятся на взаимном уважении и принципах равноправия. Российский лидер поблагодарил принимающую сторону за приглашение и выразил надежду на то, что следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится в Москве.

Поддержка КНДР российской политики


Владимир Путин также выразил слова благодарности КНДР за то, что государство поддерживает российскую политику. Глава государств напомнил о борьбе России против навязываемой гегемонистской политики США и отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна, в том числе по вопросу Украины.

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Поддержка КНДР действий России на Украине


В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что полностью поддерживает проводимую РФ спецоперацию на территории Украины. Северокорейский лидер также оценил роль РФ в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Наиболее важные вопросы главы государств обсудили в формате тет-а-тет. Закрытая беседа продлилась около двух часов.

Подготовка документов по двустороннему сотрудничеству


По итогам встречи Владимир Путин сообщил о подготовке фундаментального документа, который станет основой для отношений между двумя странами на многие годы вперед. Российский лидер напомнил о совместной борьбе советских и корейских солдат в прошлом и выразил надежду на продуктивность текущих переговоров.

Ким Чен Ын о пламенной дружбе с Россией


Северокорейский лидер выразил уверенность в том, что визит Владимира Путина в КНДР будет способствовать дальнейшему укреплению «пламенной дружбы» между двумя странами. Он также выразил надежду на укрепление стратегических отношений между странами.

Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве


Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подобные соглашения продиктованы изменением геополитической обстановки в мире и регионе, а также произошедшими в двусторонних отношениях РФ и КНДР изменениями.

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