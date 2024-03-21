ERR: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи

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Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, сообщает эстонское гостелерадио ERR.
Документ был подписан более 30 лет назад и постоянно продлевался. Теперь же власти Эстонии посчитали необходимостью расторгнуть данное соглашение. Причиной она назвали отсутствие доверия к российской системе правосудия.
Таким образом, все юридические дела, подпадавшие под договор с РФ, теперь будут вестись не на основании вышеуказанного двустороннего документа, а посредством всех остальных международных соглашений. Эстонская сторона признает, что это будет значительно дороже и сложнее.
Два месяца назад аналогичный договор с Россией расторгла Латвия. Два месяца назад аналогичный договор с Россией расторгла Латвия.
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Таким образом, все юридические дела, подпадавшие под договор с РФ, теперь будут вестись не на основании вышеуказанного двустороннего документа, а посредством всех остальных международных соглашений. Эстонская сторона признает, что это будет значительно дороже и сложнее.
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Ювелина Бернст