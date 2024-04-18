Эстония пригрозила атаками на российские города в случае нападения

Фото: istockphoto/Racide
Эстония будет атаковать российские города в случае, если Россия на неё нападёт. Об этом заявил командующий Силами обороны прибалтийской республики Мартин Херем.
В интервью порталу Delfi он сообщил, что у него нет никаких сомнений, что в настоящее время Россия готовится к войне. Эстонский военный не исключает агрессию против государств Балтии со стороны РФ. Херем заявил, что если Россия нападёт на Эстонию, то могучие эстонские Силы обороны «разнесут инфраструктуру» в Ивангороде, Печорах и других российских городах. В окончательной победе эстонский военный абсолютно уверен.
По его мнению, целью России будет не победа, а создание в регионе напряжённости, которую можно будет использовать в дальнейшем. Херем считает очень важной подготовку достаточного количества убежищ на случай конфликта. Можно вспомнить, что Херем ещё в 2023 году призывал НАТО усилить военное присутствие в стране при малейших признаках угрозы со стороны России.
Читайте также:
ERR: Эстония расторгла договор с Россией о правовой помощи
Каллас не стала гарантировать, что Эстония не отправит военных на Украину
Эстония возведёт сотни бункеров на границе с Россией
Александр Бойцов