Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский высказал мнение о том, что Владимир Зеленский не покажет «план победы», поскольку он был заблокирован Западом.
«Было бы странно обнародовать тот план, который уже забракован основными покровителями Киева, но такой отказ нужно подать под благовидным предлогом. Решили заявить, что отдельные части плана засекречены. Он также был рассчитан больше на медиаэффект, чем на практическую выгоду. Киев решил исходить из принципа: «Требую невозможного, чтобы получить возможное», но то, что ему пообещали в Вашингтоне, оказалось слишком малым», — прояснил в беседе с RT Неменский.
До этого Владимир Зеленский заявлял о том, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа новый американский лидер не станет поддерживать Украину.
«Я получил от Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Fox News слова Зеленского.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готовится к переговорам с Россией из-за того, что Украина больше не имеет возможности противостоять в конфликте из-за истощения запасов и непонятной политики США перед выборами нового президента.
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