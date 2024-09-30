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Аналитик Неменский объяснил, почему Зеленский не покажет «план победы»

Аналитик Неменский: «План победы» Зеленского забракован Западом
30 сентября 2024, 19:29

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский высказал мнение о том, что Владимир Зеленский не покажет «план победы», поскольку он был заблокирован Западом.
«Было бы странно обнародовать тот план, который уже забракован основными покровителями Киева, но такой отказ нужно подать под благовидным предлогом. Решили заявить, что отдельные части плана засекречены. Он также был рассчитан больше на медиаэффект, чем на практическую выгоду. Киев решил исходить из принципа: «Требую невозможного, чтобы получить возможное», но то, что ему пообещали в Вашингтоне, оказалось слишком малым», — прояснил в беседе с RT Неменский.

До этого Владимир Зеленский заявлял о том, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа новый американский лидер не станет поддерживать Украину.



«Я получил от Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Fox News слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готовится к переговорам с Россией из-за того, что Украина больше не имеет возможности противостоять в конфликте из-за истощения запасов и непонятной политики США перед выборами нового президента.

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Глава МО Израиля Галант анонсировал следующую фазу операции против «Хезболлы»
30 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/CatEyePerspective

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант анонсировал скорое начало следующей фазы военной операции против «Хезболлы» в Ливане. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х. По его словам, новый этап операции существенно повлияет на возможность эвакуированных жителей северного Израиля вернуться в свои дома.
«На встрече с главами советов на линии противостояния я подчеркнул — следующая фаза войны против «Хезболлы» начнется скоро, и это будет значимый фактор в достижении цели войны — возвращении жителей севера в свои дома», — написал он.
За несколько часов до публикации Галант встречался с военными на границе с Ливаном, где сообщил им, Израиль будет использовать все — «с неба, моря и земли», чтобы жители северных населенных пунктов смогли вернуться домой, а сухопутные войска «являются частью этих усилий».

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#ливан
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Стало известно о росте недовольства режимом Зеленского на Западной Украине
Полковник Бо: на Западной Украине растет сопротивление режиму Зеленского
30 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/Silent_GOS

На Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом сообщил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.

Полковник убеждён, что настроение украинцев стремительно смещается в сторону прекращения боевых действий. Также в стране начали активнее ставить под сомнение обоснованность позиции киевских властей.

Также специалист в заключение отметил, что украинская армия постепенно разрушается что видно на примере дезертиров и бойцов, отказывающихся идти на фронт.

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Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с громким заявлением о свободе
Нетаньяху обратился к иранцам и заявил, что их страна будет свободна
30 сентября 2024, 19:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал редкое обращение с гражданам Ирана, заявив, что их страна будет окончательно свободна намного раньше, чем это прогнозируется.
Отметим, что Израиль признал Иран врагом номер один на фоне военных кампаний на палестинских территориях и в Ливане, бомбёжек Йемена, авианалётов на Сирию и прямых угроз нанесли удар непосредственно по Ирану.

Нетаньяху заявил, что Иран будет полностью свободен намного раньше, чем думает большинство. С этого момента «всё будет по-другому».

После израильский премьер назвал властей Ирана «тиранами», обвинил их в разжигании бессмысленных войн по всей территории Ближнего Востока, подчеркнув, что эти средства было бы лучше использовать на гражданские нужды.

В заключение Нетаньяху выразил уверенность в том, что граждане Израиля и Ирана смогут жить мирно, но добавил, что в случае возникновения угрозы, для защиты собственных территорий Израиль сможет дотянуться до любого места на Ближнем Востоке.

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#израиль
#иран
#биньямин нетаньяху
#население
#обращения
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Израиль может начать наземную операцию в Ливане уже сегодня
CBS: Израиль в течение нескольких часов может начать наземную операцию в Ливане
30 сентября 2024, 19:03

Фото: iStock/barbaraaaa

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может начать наземную операцию в Ливане уже в течение ближайших нескольких часов. Об этом сообщил телеканал CBS.
Ранее в этот же день американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль намерен начать наземную операцию против ливанского движения «Хезболлах» уже на этой неделе. До этого они проводили рейды в южные регионы Ливана для сбора необходимых для нанесения ударов разведданных.

Теперь появились сведения о том, что израильские власти уведомили Вашингтон о намерении начать ограниченное по масштабам наземное вторжение в Ливан, которое может начаться в течение нескольких часов.

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#операция
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#хезболла
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В Швейцарии отреагировали на разочарование Киева
МИД Швейцарии: план Зеленского не является единственной мирной инициативой
30 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/BrilliantEye

«Формула мира» Владимира Зеленского — не единственная мирная инициатива, которую можно обсуждать и поддерживать. Об этом заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо в беседе с РИА Новости. Его слова стали реакцией на заявление МИД Украины, которое выразило разочарование решением Швейцарии приветствовать китайско-бразильскую инициативу мирного разрешения конфликта.
На вопрос агентства о том, можно ли, по мнению Швейцарии, выражать согласие с другими мирными планами кроме украинского, Бидо ответил:
«Да, и это, кстати, отражено в «совместном коммюнике» конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке»
Представитель швейцарского министерства также подчеркнул, что обязательно нужно рассматривать все предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине, если они опираются на международное право и Устав ООН.

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#мид
#швейцария
#мир
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Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла»
30 сентября 2024, 17:56

Фото: медиасток.рф

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженные и решительные действия в ходе теракта весной этого года. Соответствующий документ, подписанный главой государства, представлен на портале официальной и правовой информации.
Отмечается, что особая благодарность объявлена администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса» Софии Мейер и контролёру отдела пропускного режима филиала «Крокуса» Алексею Осанушкову.

Напомним, что группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта 2024 года. Она открыли огонь из автоматов по находящимся в здании людям, после чего подожгли сам зал. В результате этого террористического акта погибли 145 человек.

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#владимир путин
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#теракт
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#помощь
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Белорусские пограничники принудительно посадили дрон на границе с Литвой
Госпогранкомитет Белоруссии: пограничники посадили БПЛА на границе с Литвой
30 сентября 2024, 17:55

Фото: iStock/kodda

Белорусские пограничники посадили дрон на границе с Литвой. Об этом Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл 29 сентября. Беспилотник был обнаружен в 100 метрах от границы военными Лидского пограничного отряда.

После этого, согласно заявлению Госпогранкомитета, беспилотник был принудительно посажен с применением штатного вооружения.

В результате пограничники изъяли дрон, а против его владельцев начали вести административный процесс. Также к делу подключились правоохранительные органы, которые проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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#белоруссия
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#граница
#беспилотник
#пограничники
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Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала поставку ВСУ Taurus для ударов вглубь России
30 сентября 2024, 17:43

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
Отмечается, что таким заявлением она отвергла решение канцлера Германии Олафа Шольца, который 20 сентября отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Он заявил, что опасается спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Бербок подчеркнула, что Германия является демократическим государством, в котором пока не достигли единства в вопросе поставок дальнобойных ракет Украине. Однако она назвала очевидным то, что лично поддерживает такую возможность.

Также глава МИД добавила, что военная помощь Берлина Киеву по-прежнему сосредоточена на системах ПВО «для сохранения важной инфраструктуры».

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Путин обновил состав Совбеза РФ
Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца
30 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности РФ. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в состав ведомства были включены помощник президента Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.

Также указом из состава Совбеза был исключён врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Ранее он входил в Совет как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, но на прошлой неделе перешёл на работу в Совет федерации.

Кроме того, Путин продлил срок федеральной службы замсекретаря Совбеза Алексе. Гребенкину. Он сможет оставаться на своём посту до 13 октября 2025 года.

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