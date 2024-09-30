WSJ: Холодный приём Зеленского в США говорит о сужающихся возможностях для Киева

Участие лидера французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в президентских выборах находится под угрозой. В понедельник, 30 сентября, против нее и некоторых членов ее партии начнется судебный процесс по делу об отмывании денег в Европарламенте, связанному с фиктивным трудоустройством помощника депутата. Об этом сообщает РИА Новости.