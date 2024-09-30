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Украинский президент Владимир Зеленский не достиг в США своих целей, связанных с рекламируемым им «планом победы». Достаточно холодный приём, оказанный ему в Вашингтоне, говорить о том, что возможности Киева сужаются.
Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal. По мнению обозревателей, всё это может свидетельствовать о сложностях с получением помощи от Вашингтона и немалых рисках для украинской стороны. Возможности Киева явно сокращаются, пишут авторы публикации. В материале отмечается, что Зеленский явно рассчитывал на иной эффект от своего визита в США.
Ранее западные СМИ отмечали, что Байден и его советники с большим сомнением отнеслись к представленному главой киевского режима «плану победы». Чиновники Белого дома открыто заявляли, что он является всего лишь «набором инициатив» без чёткой концепции и указывали, что хотели бы видеть больше конкретики.
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Александр Бойцов