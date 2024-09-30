Владимир Зеленский готовится к переговорам с Россией из-за того, что Украина больше не имеет возможности противостоять в конфликте из-за истощения запасов и непонятной политики США перед выборами нового президента. Об этом пишет пишет El Pais.
«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьезными проблемами в энергетике в преддверии зимы. Моральный дух граждан начинает ослабевать. Внешнее давление для переговоров растет», — говорится в статье.
При этом уточняется, что Зеленский хочет получить более выигрышную позицию за столом переговоров вторжением ВСУ в курское приграничье и попыткой получить разрешение на удары западными ракетами по территории России.
Однако автор статьи отметил, что визит Зеленского в США прошел не по плану украинского лидера и теперь судьба сотрудничества Киева и Вашингтона неизвестна.
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Элина Позднякова