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Только крупное поражение ВСУ заставит Владимира Зеленского задуматься о начале переговоров с Москвой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Рахманин.
По его словам, в настоящее время нет каких-либо перспектив мирного урегулирования конфликта. Рахманин считает, что только крупное поражение украинских сил заставит Зеленского сесть за стол переговоров с российскими представителями.
Рахманин подчеркнул, что на сегодняшний день условия для завершения конфликта еще не наступили.
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«Разве что полный коллапс линии фронта и угроза территориальных потерь, угроза уничтожения ВСУ и угроза быстрого занятия огромного количества территорий», — подчеркнул он в интервью YouTube-каналу «Украинской правды».
Рахманин подчеркнул, что на сегодняшний день условия для завершения конфликта еще не наступили.
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Элина Позднякова