Аналитик объяснил, к чему приведет приговор Марин Ле Пен во Франции

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Приговор по ограничению Марин Ле Пен в избирательных правах приведет смене соотношения политических сил во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров. По его словам, решение суда является явно политизированным.
«Потому что Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение меняет конфигурацию политических сил. <…> Сторонники Макрона, французские центристы и французские правые, которые являются противниками «Национального объединения», будут чувствовать себя более уверенно на предстоящих выборах в 2027 году», — поделился аналитик в беседе с RT.При этом сама Ле Пен уверена, что давление, которое на нее оказывают, связано с ее популярностью среди французов, сообщают argumenti.ru. Обвинения, которые ей вынесли, политик назвала надуманными. Дело связано с якобы нецелевым расходованием средств Европейского Союза.
«Сегодня суд Парижа <…> приговорил ее к четырем годам (два условно и еще два — ношение электронного браслета) и запретил в течение пяти лет избираться в органы власти», — пишет издание.Читайте также:
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