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Аналитик объяснил, к чему приведет приговор Марин Ле Пен во Франции

Аналитик Федоров: ограничение Ле Пен в правах меняет соотношение сил во Франции
Фото: istockphoto/SimonLukas

Фото: istockphoto/SimonLukas

Приговор по ограничению Марин Ле Пен в избирательных правах приведет смене соотношения политических сил во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров. По его словам, решение суда является явно политизированным.
«Потому что Марин Ле Пен — это самый популярный нынешний французский политик с большим опытом участия и в президентских кампаниях. И поэтому это решение меняет конфигурацию политических сил. <…> Сторонники Макрона, французские центристы и французские правые, которые являются противниками «Национального объединения», будут чувствовать себя более уверенно на предстоящих выборах в 2027 году», — поделился аналитик в беседе с RT.
При этом сама Ле Пен уверена, что давление, которое на нее оказывают, связано с ее популярностью среди французов, сообщают argumenti.ru. Обвинения, которые ей вынесли, политик назвала надуманными. Дело связано с якобы нецелевым расходованием средств Европейского Союза.
«Сегодня суд Парижа <…> приговорил ее к четырем годам (два условно и еще два — ношение электронного браслета) и запретил в течение пяти лет избираться в органы власти», — пишет издание.
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#суд
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#франция
#политика
Политолог объяснил, почему возобновление отношений РФ и США не приведет к союзничеству
Политолог Дудаков: возобновление отношений РФ и США не приведет к союзничеству
01 апреля 2025, 22:30

Фото: iStock/vchal

Возобновление отношений России и США не приведет к союзничеству или дружбе, так как оба государства являются крупными державами, интересы которых зачастую расходятся. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, большим успехом будет возвращение к формату управляемой конкуренции между странами, а не прямой эскалации. К тому же, подчеркнул он, в некоторых вопросах позиции США и России могут быть схожими.
«Условно говоря, вот эта самая реорганизация отношений может привести к тому, что конкуренция между Россией и США станет более управляемой, и мы не будем скатываться в режим эскалации, который наблюдался последние несколько лет», — пояснил эксперт.
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#санкции
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#военные
#учения
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Четвертый пропавший в Литве солдат США обнаружен мертвым
01 апреля 2025, 20:02

Фото: istockphoto/dangutsu

Четвертый американский военный, пропавший на учениях в Литве, обнаружен мертвым, сообщило командование США в Африке и Европе. Соответствующее заявление опубликовано в сети.
«Четвертый солдат армии США, приписанный к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был найден мёртвым недалеко от города Пабраде, Литва, днём 1 апреля», — сказано в публикации.
В командовании американской армии добавили, что личность военнослужащего не разглашают до получения сообщения от ближайших родственников солдата. Перед этим в командовании заявляли о пропаже четырех военных при тактических учениях в Литве. Позже была информация, что они могли погибнуть, но данные официально не подтверждали.

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#мир
#сша
#армия
#смерть
#литва
#новости
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Армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня
01 апреля 2025, 05:07

Фото: iStock/e-crow

Китайская армия запустила масштабные учения недалеко от Тайваня. Об этом сообщило Восточное командование Китая, пишет издание «Известия».
Манёвры включают совместные операции наземных войск, флота, авиации и ракетных подразделений. Учения тестируют атаки по морским и наземным целям, а также операции «море-воздух». Цель — проверить боеготовность и способность блокировать ключевые районы.

«В учениях участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил», — написал в соцсетях представитель Восточной боевой зоны командования НОАК Ши И.
Подробности учений пока держат в секрете.

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#армия
#море
#учения
#воздух
#операции
#китай
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Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу Неизвестного Солдата в Москве
31 марта 2025, 23:42

Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного Солдата.
Додик отметил, что каждый его визит в Россию начинается с этого места, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.

«Здесь я снова буду 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, когда больше всего страдали русский и сербские народы», — сказал Додик на записи.
Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Лидер боснийских сербов заявил о невозможности переписать историческую правду о жертвах среди русских, сербов и евреев. Он назвал Путина «мировым историческим лидером», который возродил Россию, защитив ее независимость.

«У России есть наша поддержка. Она – страна, которая столкнулась с многими вызовами в прошедшие века и показала, что может защитить свою самостоятельность и независимость», — добавил он.
Додик регулярно участвует в российских мероприятиях, укрепляя культурно-исторические связи. Его присутствие на параде Победы 9 мая символизирует единство в антифашистской позиции.

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В МИД России не верят, что США могут выйти из НАТО
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В МИД России не верят, что США могут выйти из НАТО
Рябков: в России не верят в возможность выхода США из альянса НАТО
31 марта 2025, 22:31

Фото: istockphoto/Mordolff

Москва не верит, что Вашингтон может покинуть североальянс НАТО, заявил журналу «Международная жизнь» замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Дипломат считает, что США используют определенную долю бравады, чтобы «пришпорить натовскую лошадь».
«Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить», — пояснил Рябков.
Собеседник резюмировал, что должно произойти, по его мнению, «что-то невообразимое», чтобы США и НАТО расстались. В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает вариант «отказа от лидерства в НАТО», чтобы Лондон и Париж были более ответственны за европейскую безопасность.

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