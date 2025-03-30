Трамп признался, что «не шутит» о возможном переизбрании на третий срок

Дональд Трамп (фото: 45office.com)
Президент США Дональд Трамп заявил, что «не шутит» о своём возможном переизбрании на третий президентский срок. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу NBC News.
По принятой в 1951 году 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо может стать лидером государства не более двух раз.
При этом Трамп утверждает, что «существует несколько способов» остаться у власти дольше разрешённого по закону срока. Одним из таких способов является избрание главой государства вице-президента Джей Ви Вэнса, который бы потом передал свои полномочия Трампу.
Вместе с тем, президент заявил, что пока об этом слишком рано думать, поскольку сейчас его администрация находится на ранней стадии работы.
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При этом Трамп утверждает, что «существует несколько способов» остаться у власти дольше разрешённого по закону срока. Одним из таких способов является избрание главой государства вице-президента Джей Ви Вэнса, который бы потом передал свои полномочия Трампу.
Вместе с тем, президент заявил, что пока об этом слишком рано думать, поскольку сейчас его администрация находится на ранней стадии работы.
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Анастасия Чинкова