Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

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Член законодательного собрания Франции Марин Ле Пен получила четыре года лишения свободы по делу о создании фиктивных рабочих мест ассистентов депутатов европейского парламента. Об этом сообщают Telegram-каналы. Уточняется, что она поражена в избирательных правах на пятилетний срок.
Перед этим стало известно, что лидера французской партии «Национальное объединение» признали виновной. По версии прокуратуры, политик создавала фиктивные рабочие места с 2004 по 2016 год. Кроме того, под обвинение попали восемь соратников Ле Пен. Обвинители указывали, что места создавали вместе с 26 однопартийцами Ле Пен.
Помимо всего прочего, политику хотели назначить штраф в 300 тысяч евро, а ее партии — в два миллиона евро.
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Никита Кротов