«Не от большого ума»: Сенатор Джабаров прокомментировал заявление стран Балтии об угрозах

Владимир Джабаров (Фото: council.gov.ru)
Заявления глав оборонных ведомств прибалтийских республик об угрозах для их безопасности из-за прекращения огня на Украине сделаны не от большого ума. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В разговоре с изданием «Лента.ру» он выразил удивление по поводу высказываний министров обороны Эстонии и Литвы Ханно Певкура и Довиле Шакалене о том, что перемирие на Украине якобы увеличит угрозу для их стран со стороны России.
Он отметил, что, согласно извращённой логике глав министерств обороны стран Балтии, Европа должна находится в перманентном состоянии войны — тогда на континенте будет безопасно. Джабаров предположил, что прибалтийские государственные чиновники и политики окончательно потеряли чувство реальности, и поэтому «несут что попало, что в голову придёт», лишь бы украинский конфликт продолжался любой ценой.
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«Нормальные люди могут сказать, что прекращение боевых действий — это опасно? Значит, надо воевать тогда постоянно?» — искренне недоумевал сенатор.
Он отметил, что, согласно извращённой логике глав министерств обороны стран Балтии, Европа должна находится в перманентном состоянии войны — тогда на континенте будет безопасно. Джабаров предположил, что прибалтийские государственные чиновники и политики окончательно потеряли чувство реальности, и поэтому «несут что попало, что в голову придёт», лишь бы украинский конфликт продолжался любой ценой.
«Я думаю, что на такие заявления даже не стоит обращать внимание. Это не от большого ума», — заключил зампред комитета СФ по международным делам.
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Александр Бойцов