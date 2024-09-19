Аналитик объяснил, как могут развиваться отношения Ливана и Израиля

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Развитие израильско-ливанских отношений движется по негативному сценарию, считает аналитик Станислав Тарасов в разговоре с журналистами издания «Лента.ру». Он отметил, что такое положение дел угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности.
«Вопрос: есть ли сила, которая могла бы остановить этот драматический сценарий, который будет стоить Востоку больших потрясений?» — задался вопросом востоковед.Он добавил, что сложившаяся ситуация несет угрозу для йеменских хуситов. Те предупреждали Израиль, что, если начнется агрессия, они будут бить по военным объектам с помощью сверхзвуковых ракет.
Ранее сообщалось, что Израиль ударил по ливанским поселениям на юге страны.
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