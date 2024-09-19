Боевики ВСУ способны организовать военный переворот, чтобы отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому за провальное нападение в приграничье под Курском. Свое мнение на этот счет высказал в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-агент американского ЦРУ Ларри Джонсон.
«Я полагаю, что есть солдаты, у которых сослуживцы погибли в этой атаке на Курскую область и которые будут весьма недовольны Зеленским, и нельзя исключить возможность того, что они захотят отомстить», — сказал Джонсон.Он добавил, что популярность бывшего украинского президента резко упала, а войсками ему управлять все более сложно.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он решил узурпировать власть, и отменил выборы при помощи военного положения.
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