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Стало известно, как ВСУ могут отомстить Зеленскому за атаку на Курскую область

Джонсон: ВСУ могут устроить Зеленскому военный переворот за Курскую область
19 сентября 2024, 21:14

Боевики ВСУ способны организовать военный переворот, чтобы отомстить главе киевского режима Владимиру Зеленскому за провальное нападение в приграничье под Курском. Свое мнение на этот счет высказал в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive экс-агент американского ЦРУ Ларри Джонсон.
«Я полагаю, что есть солдаты, у которых сослуживцы погибли в этой атаке на Курскую область и которые будут весьма недовольны Зеленским, и нельзя исключить возможность того, что они захотят отомстить», — сказал Джонсон.
Он добавил, что популярность бывшего украинского президента резко упала, а войсками ему управлять все более сложно.



Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако он решил узурпировать власть, и отменил выборы при помощи военного положения.

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#украина
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#владимир зеленский
#курская область
#новости
Аналитик объяснил, как могут развиваться отношения Ливана и Израиля
Аналитик Тарасов: израильско-ливанские отношения идут по негативному сценарию
19 сентября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Развитие израильско-ливанских отношений движется по негативному сценарию, считает аналитик Станислав Тарасов в разговоре с журналистами издания «Лента.ру». Он отметил, что такое положение дел угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности.
«Вопрос: есть ли сила, которая могла бы остановить этот драматический сценарий, который будет стоить Востоку больших потрясений?» — задался вопросом востоковед.
Он добавил, что сложившаяся ситуация несет угрозу для йеменских хуситов. Те предупреждали Израиль, что, если начнется агрессия, они будут бить по военным объектам с помощью сверхзвуковых ракет.

Ранее сообщалось, что Израиль ударил по ливанским поселениям на юге страны.

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#мир
#израиль
#ливан
#война
#отношения
#новости
#конфликт
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Переворот в Армении и закрытие Comedy Club: Захарова ответила на заявления Еревана
Захарова в шутку связала конец Comedy с якобы планами РФ по перевороту в Армении
19 сентября 2024, 21:08

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления Еревана о якобы планах РФ по государственному перевороту в Армении, в шутку связав их с новостью о закрытии Comedy Club.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — спросила она в ответ на вопрос журналиста на Евразийском женском форуме.
Ранее следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване. При этом армянский СК не уточнил, кто именно в России занимался такого рода подготовкой, а также не предоставил конкретных доказательств.

Также сегодня, 19 сентября, юморист Гарик Харламов сообщил о закрытии шоу Comedy Club, назвав грядущий 20-й сезон последним.

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В НАТО назвали «лучшую гарантию» мира
Столтенберг: членство в НАТО лучшая гарантия безопасности и мира на Украине
19 сентября 2024, 21:01

Фото: сайт НАТО

Лучшую гарантию продолжительности мира в украинской республике может обеспечить ее членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в беседе с немецкими журналистами заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Чтобы обеспечить устойчивый мир, необходимо обеспечить Украину оружием, а также предоставить гарантии безопасности…» — сказал Столтенберг.

Он добавил, что двери альянса являются открытыми. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что для вступления в блок необходимо согласие всех его участников.

Как отмечал президент России Владимир Путин, риск членства Украины в НАТО является одной из причин СВО.

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#мир
#украина
#нато
#новости
#йенс столтенберг
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ЦАХАЛ сообщил о новом этапе войны против «Хезболлы»
Галант: начался новый этап войны с «Хезболлой»
19 сентября 2024, 20:29

Фото: istockphoto/Sckrepka

Новый этап войны против участников движения шиитов «Хезболлах» начал ЦАХАЛ, пишет портал новостей ynet. Со слов главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, израильская сторона будет и дальше действовать против группировки.
«Мы вышли на новый этап войны, «Хезболлах» чувствует, что ее преследуют, и мы будем продолжать действовать против неё», — сказал Галант.
Ранее сообщалось, что израильские ВВС ударили по объектам «Хезболлах» в восточной части Ливана.

По информации журналистов телеканала Al Jadeed, удары наносились ракетами по окрестностям Баальбека, где расположены оружейные хранилища и боеприпасы шиитов. После атаки со стороны Израиля, были мощные взрывы.

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#цахал
#новости
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США встревожены учениями ВМФ России
WP: Россия способна проецировать свою мощь по всему миру
19 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/eugenesergeev

Российскую силу не стоит недооценивать, и об этом свидетельствуют морские учения «Океан-2024». Как отметил в своей статье для The Washington Post журналист Ли Хокстейдер, РФ может проецировать собственную мощь по всему земному шару.
«Даже если представленные Россией цифры были завышены, операция была поигрывающим мускулами напоминанием, что у Москвы остается достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — сказано в материале.
Военно-морские учения «Океан» проводились в советские времена, обеспечивали оперативную и боевую подготовку ВМФ СССР. Являли собой исторический масштаб для своего периода.

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#сша
#россия
#учения
#вмф
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Путин согласовал переговоры с Узбекистаном о доступе к системе ГЛОНАСС
19 сентября 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин согласовал проведение переговоров с Республикой Узбекистан по вопросу предоставления этой стране доступа к системе контроля транспорта ГЛОНАСС.
Соответствующее распоряжение, подписанное главой государства, опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе предписывается принять предложение кабинета министров РФ о проведении с узбекским руководством переговоров о заключении соглашения между правительствами двух стран.

Согласно этому договору, в случае его подписания сторонами, Республика Узбекистан получит к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

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Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck
19 сентября 2024, 19:27

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики сообщил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отключил ему Cybetruck. О получении от владельца компании Tesla электромобиля-пикапа в стиле киберпанк лидер Чечни рассказал 17 августа.
Тогда Кадыров заявил, что дооснастит электромобиль и отправит его в зону проведения специальной военной операции. Теперь, когда машина вдруг перестала работать, глава Чечни предположил, что эксцентричный предприниматель удалённо отключил её.

«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

На фото видно, что машина оснащена крупнокалиберным пулемётом. По словам чеченского лидера, Cybetruck уже находился на Украине и прекрасно справлялся с боевыми задачами.







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Израиль атаковал объекты «Хезболлы» на востоке Ливана
19 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Истребители израильских ВВС нанесли удары по тыловым базам шиитской милиции «Хезболлах» в восточной части Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Jadeed.
По данным издания, два ракетных удара были нанесены по окрестностям города Баальбек. Именно там находятся склады с оружием и боеприпасами шиитских формирований.

После израильской атаки прогремело несколько мощных взрывов.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Ливане произошла практически одновременная детонация нескольких сотен пейджеров. В результате взрывов погибли десятки человек, еще тысячи пострадали. На следующий день Ливан накрыла еще одна волна взрывов. Взрывались пейджеры, телефоны, радиостанции и другие электронные приборы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

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Подмосковные предприниматели узнают, как выйти на белорусский рынок
19 сентября 2024, 19:13

Фото: iStock / fizkes

Предприниматели Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Беларусь». Обучение пройдёт 30 сентября, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Вебинар адресован представителям малого и среднего бизнеса, заинтересованным в выходе на белорусский рынок.
«Спикерами выступят торговый представитель России в Белоруссии Юрий Золотарёв, представители Российского экспортного центра, Белорусской универсальной товарной биржи, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, ООО «БелВЭБ лизинг» и юридической группы Б1. Они расскажут об инструментах поддержки экспорта, налоговом законодательстве, особенностях работы на белорусских рынках», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдёт в онлайн-формате 30 сентября с 10:00 до 11:30. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 30 сентября.

По всем вопросам можно обратиться к Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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