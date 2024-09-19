В НАТО назвали «лучшую гарантию» мира

Фото: сайт НАТО
Лучшую гарантию продолжительности мира в украинской республике может обеспечить ее членство в Североатлантическом альянсе. Об этом в беседе с немецкими журналистами заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Стабильного мира на Украине не удастся достичь без ее членства в НАТО. Чтобы обеспечить устойчивый мир, необходимо обеспечить Украину оружием, а также предоставить гарантии безопасности…» — сказал Столтенберг.
Он добавил, что двери альянса являются открытыми. Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что для вступления в блок необходимо согласие всех его участников.
Как отмечал президент России Владимир Путин, риск членства Украины в НАТО является одной из причин СВО.
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