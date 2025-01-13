Аналитик объяснил рост поставок российского газа в Европу

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Рост поставок российского газа в Европу за 2024 год вызван низкими ценами на ресурс, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в начале 2024 года был некий минимум, $270 за 1 тысячу кубометров, что и заставило Европу закупиться большими объемами.
«У «Газпрома» было наиболее привлекательное предложение чуть ли не каждый день, поэтому весь 2024 год транзит был по максимуму через «Турецкий поток» и Украину», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Юшков также обратил внимание, что порой «Турецкий поток» поставлял объемы, превышающие его проектную мощность, что позволило России поставить практически технологический максимум. В этом году, подчеркнул аналитик, объемы будут меньше, так как Киев перекрыл транзит российского газа через территорию Украины.
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