В Венгрии резко осудили атаку ВСУ на станцию «Турецкого потока» в Анапе

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Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае является нападением на суверенитет стран-получателей газа. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, «Турецкий поток» является незаменимым для газоснабжения Венгрии и Центральной Европы и надежно работает уже много лет. Он подчеркнул, что страны транзита соблюдают договорные обязательства, и выразил надежду на дальнейшую безопасность и функциональность этого маршрута.
Украинские войска в субботу, 11 января, предприняли попытку атаки на компрессорную станцию «Турецкого потока» около Анапы в Краснодарском крае. Целью было прекращение поставок российского газа в Евросоюз.
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«Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на наш суверенитет», — написал дипломат на своей странице в социальной сети.
Украинские войска в субботу, 11 января, предприняли попытку атаки на компрессорную станцию «Турецкого потока» около Анапы в Краснодарском крае. Целью было прекращение поставок российского газа в Евросоюз.
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Элина Позднякова