«Энерготерроризм»: Песков прокомментировал попытку ВСУ атаковать станцию «Русская»

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Попытка украинских войск атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае является продолжением линии энергетического терроризма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что попытка ВСУ атаковать станцию в субботу по сути является продолжением линии энергетического терроризма, которой придерживается Украина, по всей видимости, под кураторством западных союзников.
Песков отметил, что эта попытка является одним из звеньев в цепи действий по взрывам, их организации и диверсий на газопроводе «Северный поток», которые представляют опасность для потребителей в Европе.
Пресс-секретарь Путина заявил, что к этому же относится остановка транзита газа и компенсаторных станций в Судже. А бенефициаром являются США, которые постепенно наращивают поставки сжиженного газа в Европу. Причём продают его по слишком завышенным ценам.
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Песков отметил, что эта попытка является одним из звеньев в цепи действий по взрывам, их организации и диверсий на газопроводе «Северный поток», которые представляют опасность для потребителей в Европе.
Пресс-секретарь Путина заявил, что к этому же относится остановка транзита газа и компенсаторных станций в Судже. А бенефициаром являются США, которые постепенно наращивают поставки сжиженного газа в Европу. Причём продают его по слишком завышенным ценам.
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Анастасия Чинкова