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Попытка ВСУ совершить атаку на компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», окажет влияние на отношения Евросоюза и Украины. Такой прогноз сделал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, такой шаг Киева негативно скажется на отношениях с Европой, которая уже сильно устала от украинского конфликта. Европейским лидерам и политикам уже трудно скрывать от народа, насколько сильно их позиция тянет страны ЕС вниз. А попытка ВСУ нанести удар по энергетической инфраструктуре России усугубит и без того сложную экономическую ситуацию в Европе.
Также Чепа указал на то, что в последние несколько дней звучат негативные и порой оскорбительные заявления Владимира Зеленского в адрес властей Венгрии, Словакии и других государств, которые придерживаются противоположной ему позиции.
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Анастасия Чинкова