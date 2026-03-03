«Если Иран не выстоит»: Политолог раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на РФ

03 марта 2026, 14:59

Политолог Дудчак: РФ ждут тяжелые последствия в случае падения Ирана

Фото: iStock/Rainer Puster

Россия заинтересована, чтобы Иран выстоял в конфликте с Израилем и США и сохранился как государство в регионе. Такое заявление сделал политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Он пояснил, что из-за эскалации конфликта в краткосрочной перспективе прогнозируется рост цен на углеводороды, что даст России определенные выгоды. Кроме того, на сегодняшний день все внимание Вашингтона обращено на Ближний Восток, а значит, что США отвлекутся от конфликта на Украине.



Однако политолог добавил, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке активизировались европейские страны, которые начали готовиться к дальнейшему обострению международной обстановки.





«Если Иран не выстоит, то будут очень тяжелые последствия для России. В этом случае под контролем США окажутся гигантские запасы нефти. Иранская нефть ежесуточно продается в пятнадцать раз больше, чем венесуэльская», — отметил Дудчак в разговоре с Общественной Службой Новостей.