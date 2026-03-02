«Под действием Израиля»: Раскрыта причина ударов США по Ирану
Политолог Киреев: В ситуации с Ираном Трамп защищает интересы Израиля, а не США
Американский президент Дональд Трамп военной кампанией против Ирана реализовывал интересы не США, а Израиля. такое мнение выразил политолог Владимир Киреев.
По словам Киреева, решение о вооруженной атаке на Иран принималось Трампом единолично, не опиралось на голосование в Конгрессе США и противоречило представлениям Национального совета разведки.
«Получается, что Трамп принял волюнтаристское решение, под действием Израиля, израильского лобби, в интересах Израиля. Поэтому говорить о том, что сейчас американцы отстаивают свои интересы, неправильно», — сказал Киреев Общественной Службе Новостей.
Таким образом, Трамп фактически выполнил задачу, поставленную Израилем, продемонстрировав собственную подчиненность чужим интересам, заключил политолог.
Тем временем в Пентагоне беспокоятся, что конфликт с Ираном может обостриться и затянуться на несколько недель. Об этом со ссылкой на The Washington Post пишут argumenti.ru.
Неназванный источник из администрации Трампа сообщил, что в ведомстве складывается напряженное и параноидальное настроение.
«Есть опасения, что это продлится более нескольких дней. А для перехвата одной ракеты может потребоваться два или три перехватчика», — сказал собеседник издания.
При этом член Палаты представителей Адам Смит предупредил, что ресурсы «на пределе», поэтому, вероятно, придется «сделать паузу».