«Под действием Израиля»: Раскрыта причина ударов США по Ирану

02 марта 2026, 23:43

Политолог Киреев: В ситуации с Ираном Трамп защищает интересы Израиля, а не США

Фото: iStock/Ruma Aktar

Американский президент Дональд Трамп военной кампанией против Ирана реализовывал интересы не США, а Израиля. такое мнение выразил политолог Владимир Киреев.





По словам Киреева, решение о вооруженной атаке на Иран принималось Трампом единолично, не опиралось на голосование в Конгрессе США и противоречило представлениям Национального совета разведки.





«Получается, что Трамп принял волюнтаристское решение, под действием Израиля, израильского лобби, в интересах Израиля. Поэтому говорить о том, что сейчас американцы отстаивают свои интересы, неправильно», — сказал Киреев Общественной Службе Новостей.

«Есть опасения, что это продлится более нескольких дней. А для перехвата одной ракеты может потребоваться два или три перехватчика», — сказал собеседник издания.