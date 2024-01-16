Порядка 800 российских пенсионеров могут быть депортированы из Латвии

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Порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в стране.
Отмечается, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.
В посольстве подчеркнули, что многие пенсионеры лишились средств к существованию из-за поправок, которые были внесены в закон об иммиграции.
Так, власти Латвии аннулировали вид на жительство 72-летней незрячей женщине из-за того, что она не знает государственного языка. Её также лишили пособий, возможности получения лекарств по рецепту и медицинского обслуживания.
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Анастасия Чинкова