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Порядка 800 российских пенсионеров могут быть депортированы из Латвии

Посольство РФ: власти Латвии могут депортировать 789 российских пенсионеров
16 января 2024, 13:22
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Об этом в своём Telegram-канале сообщило посольство России в стране.
Отмечается, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.

В посольстве подчеркнули, что многие пенсионеры лишились средств к существованию из-за поправок, которые были внесены в закон об иммиграции.


Так, власти Латвии аннулировали вид на жительство 72-летней незрячей женщине из-за того, что она не знает государственного языка. Её также лишили пособий, возможности получения лекарств по рецепту и медицинского обслуживания.

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Песков отказался комментировать сообщения о проверках Китая сделок с россиянами
16 января 2024, 13:09

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что государственные банки Китая намерены ужесточить ограничения для России из-за указа президента США.
Напомним, что агентство Bloomberg сообщало о намерении госбанков Китая ужесточить ограничения на предоставление финансирования российским клиентам на фоне принятого в США указа о вторичных санкциях. В конце прошлого года Джо Байден утвердил указ о том, что иностранные банки могут попасть под санкции Минфина США из-за оказания финансовой поддержки клиентам из РФ и российскому военно-промышленному комплексу.

Песков в ответ на соответствующий вопрос заявил, что Кремль не занимается финансовой сферой, поскольку для этого есть специализированные ведомства.

Также он добавил, что это довольно чувствительная сфера, о которой мало кто захочет рассуждать.

Вместе с тем Песков добавил, что Россия продолжает активно развивать двусторонние отношения с Китаем, поскольку государство является важнейшим стратегическим партнёром РФ.

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#дмитрий песков
#кремль
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#сделки
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#россия
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«Пришлют лопату»: В ГД предсказали, что украинцы сделают с главой МИД Кулебой
Депутат Белик заявил, что украинцы вскоре пришлют Кулебе лопату
16 января 2024, 13:00

Фото: iStock/photo_world

Когда до украинцев наконец дойдёт, зачем их гонят на мобилизацию, то они пришлют лопату министру иностранных дел страны Дмитрию Кулебе, об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью для «РИА Новости».
Ранее Кулеба заявил, что даже если у Вооружённых сил Украины закончится оружие, то они пойдут биться с лопатами.

«Думаю, что украинцы включат здравый смысл и поймут, для чего их гонят на мобилизацию. Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева», — предположил Белик.

По словам депутата, подобные заявления украинского правительства говорят о критических проблемах с оружием и боеприпасами в стране. К тому же, западные союзники Киева уже не рассчитывают на победу Украину и больше не желают финансировать проигрывающую сторону.

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#всу
#госдума
#мобилизация
#оружие
#сво
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В Кремле рассказали об инициативе о переносе столицы из Москвы в Иркутск
Песков сообщил, что инициатива о переносе столицы в Иркутск нереализуема
16 января 2024, 12:37

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Инициативу о переносе столицы России из Москвы в Иркутск невозможно реализовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь Путина отказался комментировать состояние здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Отмечается, что в социальных сетях распространилась информация о том, что главе Банка России якобы сделали операцию. Песков сообщил, что не считает уместным отвечать на какие-либо вопросы, касающиеся данной темы.

Также днём ранее представитель Кремля сообщил, что не имеет каких-либо данных о том, что украинские военные якобы сбили несколько российских самолётов. Киевские СМИ в свою очередь утверждали, что подбили российские А-50 и Ил-22.

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#дмитрий песков
#столица
#россия
#москва
#иркутская область
#кремль
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«Должны быть готовы»: В Минобороны Польши сделали неожиданное заявление о России
В Минобороны Польши призвали готовится к любым сценариям в отношении России
16 января 2024, 11:59

Фото: iStock/macky_ch

Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию сценария в отношении России, с таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует PAP.
«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — продекламировал Косиняк-Камыш.

Глава польского оборонного ведомства также напомнил о всей серьёзности ситуации, развернувшейся на полях специальной военной операции.

В завершении Косиняк-Камыш заявил, что в этом году расходы на польскую армию будут увеличены примерно на 20 процентов.

В то же время, ранее стало известно о разочаровании президента Украины Владимира Зеленского в западных союзниках. По его мнению, внимание лидеров стран НАТО перефокусировалось на внутренние проблемы государств, а украинский конфликт отошёл далеко на второй план.

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#польша
#нато
#россия
#украина
#армия
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Союзники США обеспокоены возвращением Трампа на пост президента
Bloomberg: ряд союзников США обеспокоен возвращением Трампа на пост президента
16 января 2024, 11:06

Фото: iStock/twinsterphoto

Многие союзники США обеспокоены возвращением Дональда Трампа на пост президента страны. Об этом сообщает Bloomberg.
Ряд лидеров дружественных США стран в ходе саммитов Евросоюза отказываются от упоминания возможной победы Трампа на предстоящих президентских выборах. При этом часть государств начинает постепенно готовиться к такому исходу событий.

Отмечается, что опасения вызывает риторика бывшего президента США о том, что «Америка превыше всего», а также постоянные заявления о возможном выходе государства из состава НАТО и протекционистская торговая политика.

Предварительные результаты голосования показывают, что Дональд Трамп одерживает победу в штате Айова, где его кандидатура получила 51%.

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#дональд трамп
#выборы
#президент
#сша
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Путин учредил звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»
16 января 2024, 10:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об установлении нового почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», — сообщается в тексте обнародованного документа.

Отмечается, что документ вступает в законную силу со дня его подписания, то есть — с 16 января 2024 года.

Вчера Владимир Путин высказался о семьях участников специальной военной операции на Украине. По мнению президента, обеспечение наилучших условий для родственников российских военных в наши дни является приоритетной задачей для страны. Он также отметил, что государство со своей стороны делает всё возможное для поддержки семей участников СВО, однако, не стоит забывать, что реализация этого направления является общей задачей российского общества.

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#рф
#владимир путин
#закон
#сотрудники
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ЕС приступил к аудиту предоставленного Украине вооружения
FT: ЕС приступил к проведению аудита предоставленного Украине оружия
16 января 2024, 10:24

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз приступил к аудиту вооружений, поставленных на Украину странами объединения, на фоне заявлений о том, что часть государств предоставила меньшую помощь Киеву, чем могла. Об этом сообщает издание Financial Times.
Проверка проводится Европейской службой внешних связей, которая предоставит результаты в преддверии саммита Евросоюза 1 февраля.

Отмечается, что аудит проводится на основе полученных от стран Евросоюза данных. При этом несколько государств выступили против проведения проверки, отказавшись предоставлять свои полные данные.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с требованием проверить оказанную странами ЕС помощь Украине. Он заявил, что некоторые государства могут втайне планировать дальнейшее предоставление военной помощи Киеву. Политик выступил за проведение точного обзора внесённых в поддержку Киева средств.

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#евросоюз
#украина
#вооружение
#поставки
#проверка
#олаф
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В Белом доме прокомментировали удары Ирана по иракскому Эрбилю
Белый дом: власти США считают удары КСИР по Эрбилю безрассудными и неточными
16 января 2024, 10:01

Фото: iStock/lucky-photographer

Американские власти признали удары Ирана на иракский город Эрбиль «безрассудными и неточными». Об этом следует из заявления пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эндриен Уотсон.
Она отметила, что власти США были проинформированы ходом событий, а также самостоятельно отслеживали ракеты, упавшие на севере Ирака и в северных регионах Сирии.

По словам Уотсон, американские солдаты и военные объекты США, находящиеся на этих территориях, не пострадали.

Власти США поддерживают контакт с чиновниками Ирака и Курдистана. Согласно первичной оценке произошедших событий, в США называют нанесённые иранской армией удары «безрассудными и неточными».

Представительница Белого дома подчеркнула, что Вашингтон поддерживает независимость и территориальную целостность Ирака.

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#сша
#ирак
#иран
#атака
#белый дом
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«Раздражает»: Зеленский признался в отчаянии из-за поведения Запада и украинцев
Focus: Зеленского раздражает непостоянство Запада и отчуждённость украинцев
16 января 2024, 09:51

Фото: iStock/Стрингер

Украинский президент Владимир Зеленский разочаровался как в поведение некоторых западных союзников, так и своего народа, об этом пишет Focus.
«Украинского президента раздражает непостоянство некоторых его союзников и отчужденность некоторых его соотечественников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Focus также отметили, что внимание Соединённых Штатов Америки, а также лидеров европейских стран, переключилось на внутреннюю политику государств в преддверии президентских выборов. В то же время, российская армия продолжает вести боевые действия в прежних темпах, при том, что ресурсы и личный состав Вооружённых сил Украины тает на глазах.

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