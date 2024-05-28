Аналитик Подопригора объяснил намерения США передать вооружения Тайваню

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Эксперт по военным вопросам и аналитик Борис Подопригора заявил, что намерения США передать вооружения Тайваню связаны с недавним визитом президента РФ Владимира Путина в Китай.
Кроме этого, по его мнению, Вашингтон таким образом в очередной раз выказывает поддержку Тайваню.
Как передаёт Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru, вооружение, переданное Тайваню, хотя и будет не самым новым и совершенным, всё равно будет подчёркивать солидарность и поддержку США Тайваню, считает специалист.
Ранее сообщалось, что делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая, её возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.
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Как передаёт Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru, вооружение, переданное Тайваню, хотя и будет не самым новым и совершенным, всё равно будет подчёркивать солидарность и поддержку США Тайваню, считает специалист.
Ранее сообщалось, что делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая, её возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.
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Мелисса Тимофеева