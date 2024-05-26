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Делегация конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. Об этом сообщается на сайте Американского института на Тайване (AIT). Делегацию возглавит председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, а всего с американской стороны будет шесть человек.
Члены делегации встретятся с высокопоставленными лидерами Тайваня, а также представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, вопросов региональной безопасности, торговли, инвестиций и других, представляющих общий интерес.
В январе на Тайване состоялись выборы главы администрации острова. Победил член Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Политик выступает за сближение с США и независимость от КНР.
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Никита Кротов