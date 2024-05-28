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Аналитик Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS, что если западные государства реализуют угрозы, озвучиваемые в адрес РФ, то многие из них исчезнут с карты после ракетных ударов.
По мнению эксперта, угрожать такой державе, как РФ, — это абсолютное безумие. Боснич отметил, что Польша должна осознать, что одних только российских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Варшаву в радиоактивную пустошь за очень короткий срок.
Аналитик добавил, что Штаты ожидает такой же исход, в случае проявления агрессии в сторону Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны.
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Аналитик добавил, что Штаты ожидает такой же исход, в случае проявления агрессии в сторону Москвы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны.
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Екатерина Коршунова