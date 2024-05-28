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Аналитик раскрыл, что станет с Польшей и США, если Запад реализует угрозы в отношении РФ

InfoBRICS: если Запад реализует угрозы в отношении РФ, Польша и США исчезнут
28 мая 2024, 18:16
Фото: iStock/Alexyz3d

Фото: iStock/Alexyz3d

Аналитик Драго Боснич написал в статье для InfoBRICS, что если западные государства реализуют угрозы, озвучиваемые в адрес РФ, то многие из них исчезнут с карты после ракетных ударов.
По мнению эксперта, угрожать такой державе, как РФ, — это абсолютное безумие. Боснич отметил, что Польша должна осознать, что одних только российских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Варшаву в радиоактивную пустошь за очень короткий срок.

Аналитик добавил, что Штаты ожидает такой же исход, в случае проявления агрессии в сторону Москвы.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на удары оружием Запада по территории России знают президент Владимир Путин и российское Министерство обороны.

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«Никто не хочет умирать»: Украина устала быть «мясным щитом» Европы
Los Angeles Times: на Украине не хотят быть европейским «мясным щитом»
28 мая 2024, 18:15

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Украинцы не хотят быть для Европы «мясным щитом» и упрекают Запад в слабой поддержке, объясняя тем самым проблемы с мобилизацией. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
«Если бы у нас было достаточно боеприпасов, ситуация была бы другой. Никто не хочет умирать, если мы не можем победить», – приводят журналисты слова одного из граждан Незалежной.

Закон об усилении мобилизации вступил в силу в Самостийной 18 мая. Согласно документу, отсрочка отменяется для тех, кто получает второе высшее образование. Повестка считается врученной, даже, если призывник не видел ее лично.

В декабре прошлого года на тот момент действующий украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что численность украинских сухопутных войск составляет, приблизительно, 600 тысяч солдат.

По данным российского Минобороны, с июня прошлого года боевики ВСУ лишились 125 тысяч человек.

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Боррель оценил возможность подготовки боевиков ВСУ на Украине
Боррель: отсутствие консенсуса в ЕС мешает выделить для Украины больше денег
28 мая 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Евросоюзе (ЕС) пока не пришли к консенсусу по вопросам подготовки украинских военных на Украине. Об этом в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета минобороны ЕС заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Пока консенсуса у нас нет», – сказал Боррель.

Отмечено, что это мешает выделить Украине дополнительную помощь в размере 6,6 миллиарда евро.

Боррель добавил, что странам ЕС нужно инвестировать не в свою, а в украинскую оборонную промышленность на территории страны.

До этого Боррель заявлял, что ряд европейских государств не хочет разрешать боевикам ВСУ бить по РФ западным оружием, однако некоторые поддерживают подобные меры. По словам главного дипломата Европы, нельзя допустить, чтобы какая-то из стран сообщества поменяла под давлением свою позицию.

Страны Запада и ЕС оказывают всяческую поддержку украинским неонацистам с 2022 года в ответ на российскую спецоперацию в Донбассе.

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#мир
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#новости
#жозеп боррель
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Депутат Чепа высказался о праве спикера Рады на переговоры от имени Украины
Депутат Чепа: после истечения срока Зеленского власть переходит законодателям
28 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Silent_GOS

После истечения полномочий действующего президента Украины власть переходит в руки законодательной власти. Такое положение закреплено Конституцией страны, сообщил изданию «Лента.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он заявил, что право на ведение переговоров от имени Киева теперь будет за спикером парламента Русланом Стефанчуком. Также он будет наделен правом подписывать документы, в том числе, мирные соглашения.

Парламентарий обратил внимание на то, что в Конституции Украины не предусмотрена отмена выборов президента в случае войны в стране. В таком случае легитимными считаются парламент и спикер Рады, заключил Чепа.

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#владимир зеленский
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Путин вспомнил времена, когда Столтенберг ещё «не страдал деменцией»
28 мая 2024, 17:38

Фото: сайт НАТО

Президент России Владимир Путин заявил, что помнит генсека НАТО Йенса Столтенберга ещё премьер-министром Норвегии, когда тот ещё «не страдал деменцией». Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-подхода по итогам поездки в Узбекистан.
Он рассказал, что они совместно решали различные вопросы по Баренцеву морю, рассматривали другие темы и всегда могли договориться. Тогда он ещё, уверил Путин, не страдал «никакой деменцией».

Этими словами Путин прокомментировал заявление Столтенберга о возможности дать разрешение украинским войскам наносить удары западным оружием по целям внутри территории России.

Он подчеркнул, что генсек НАТО, говоря об ударах по России, не может не знать, что они могут наноситься и без участия украинских военных, с помощью различных космических средств.

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#владимир путин
#йенс столтенберг
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#политика
#украина
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Венгрия никогда не отправит своих граждан «на чужую войну», заявил Орбан
Орбан: Венгрия не отправит своих граждан участвовать в чужом конфликте
28 мая 2024, 17:16

Фото: сайт Кремля

Венгрия никогда не отправит своих граждан участвовать в чужом конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, комментируя планы Брюсселя о возвращении всеобщего обязательного призыва в Евросоюзе.
Он заявил, что все те, кто сейчас ломает голову над обязательным призывом, зря стараются, поскольку Будапешт не намерен отправлять «венгерскую молодёжь на чужую войну».

В связи с этим Орбан призвал граждан поддержать правящую партию на выборах в Европарламент, поскольку тогда венгерские депутаты смогут противостоять военным планам ЕС.

Ранее председатель Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией Европарламента, Манфред Вебер предложил ввести в евросоюзе всеобщую воинскую повинность.

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#украина
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#евросоюз
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Путин рассказал о том, какова задумка хозяев Украины
Путин: хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев
28 мая 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что задумка хозяев Украины заключается в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть. Об этом Путин рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
По словам главы государства, в числе таких решений значится дальнейшее понижение призывного возраста. Путин также отметил, что Запад желает постепенно сменить власть на Украине.

Президент заключил, что если задумка западных политиков основывается на этом, то логика сохранения у власти Зеленского вполне очевидна.

Ранее российский лидер заявил, что единственной легитимной на Украине властью является Верховная рада и ее спикер.

Напомним, 20 мая текущего года истек срок президентских полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.

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#власть
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#запад
#путин
#украина
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Путин назвал тех, кто является легитимной властью на Украине
Путин: единственной легитимной властью Украины остаются Рада и ее спикер
28 мая 2024, 16:42

Фото: Сайт Кремля

Единственная легитимная на Украине власть — Верховная рада и ее спикер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады», – сказал Путин.

По его словам, в Незалежной следовало бы провести выборы, отменив для этого закон о военном положении.

Российский лидер отметил, что этот вопрос требует серьезного и глубокого анализа. Кроме того, по словам главы государства, конституцией Самостийной при военном положении предусмотрено продление полномочий Верховной рады, но не президента.

«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически, президентские полномочия передаются спикеру парламента», – добавил Путин.

Тем временем, срок президентских полномочий экс-президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. К слову, журналистка Маргарита Симоньян предложила называть его «просроченным».

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#владимир путин
#владимир зеленский
#верховная рада
#конституция
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Путин изучил Конституцию Украины и высказался о нелегитимности Зеленского
Путин: Конституция Украины предусматривает лишь продление полномочий Рады
28 мая 2024, 16:02

Фото: сайт Кремля

Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, а о полномочиях главы государства там ничего не сказано. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, комментируя нелегитимность Владимира Зеленского.
Также он уточнил, что в украинской Конституции отсутствуют статьи о том, что президентские выборы пролонгируются в случае непроведения следующих из-за действующего в стране военного положения.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского как главы государства истекли 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться ещё в марте, но их отменили из-за военного положения.

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#владимир путин
#владимир зеленский
#украина
#конституция
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Times: армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне «российской угрозы»
28 мая 2024, 15:55

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Все армии Европы сталкиваются с нехваткой людей на фоне якобы угрозы со стороны России. Об этом информирует Times.
В материале издания уточняется, что военные и дипломаты в частности обеспокоены тем, что британская армия, которая собирается сокращать численность своих военнослужащих, «не будет многочисленной, чтобы помочь сражаться с РФ в случае возможного конфликта».

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил о ядерных учениях НАТО у границ России. Он отметил, что Россия будет предпринимать адекватные меры в связи с этим.

Напомним, зимой текущего года армия Великобритании признала свою плохую подготовку к потенциальной длительной войне из-за дефицита личного состава. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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