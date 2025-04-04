Аналитик раскрыл, как отразится на валютах введенные Трампом пошлины

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины не повлияют напрямую на курс валют в России, так как рубль зависит не от котировок на биржах, а от решений ЦБ. При этом для глобальных рынков он оценил решение американского лидера как способное создать дополнительную турбулентность.
«Прямое влияние на курсы валют в обменниках будет ограниченным: из-за санкций против Мосбиржи рубль сейчас зависит не от биржевых котировок, а от решений ЦБ, внебиржевых сделок экспортеров и импортеров. <…> Рубль демонстрирует устойчивость к внешним шокам. Рубль остается стабильным — около 86 рублей за доллар», — пояснил аналитик в беседе с RT.Тем временем канадский премьер Марк Карни объявил об ответных мерах Оттавы на пошлины Трампа и ввел 25-процентные тарифы на американские машины, сообщают argumenti.ru. По его словам, канадские пошлины коснутся всех автомобилей, которые будут импортироваться из США, и будут действовать до тех пор, пока Вашингтон не отменит решение.
«При этом он отметил, что данные пошлины не коснутся автомобилей и запчастей, на которые распространяется действие трехстороннего соглашения между США, Мексикой и Канадой», — передает издание.Читайте также:
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