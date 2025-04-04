Торговые пошлины Трампа: кого они затронули, на какие товары распространяются и как это отразится на России

Дональд Трамп (фото: РИА Новости / Стрингер)
Торговые пошлины — важный инструмент регулирования международной торговли, который активно используется для защиты внутреннего рынка. 2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о том, что он собирается внести новые пошлины на товары, которые поставляются в страну. «Радио 1» расскажет, какие пошлины ввел Трамп и как это отразится на России.
Что такое торговые пошлины
Торговые пошлины — это налоги, взимаемые государством на импортируемые или экспортируемые товары. Они используются для защиты местных производителей, регулирования торговли и пополнения государственного бюджета. Пошлины могут быть фиксированными или процентными и влиять на цену товара, делая его более или менее конкурентоспособным на внутреннем рынке.
Какие пошлины ввел Трамп
2 апреля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин, назвав этот день «Днём освобождения». Базовая ставка пошлины на все импортируемые в США товары была установлена на уровне 10%.
Кроме того, для ряда стран были введены дополнительные пошлины:
- Европейский Союз: 20%;
- Китай: 34%;
- Вьетнам: 46%;
- Камбоджа: 49%;
- Южная Корея: 25%;
- Япония: 24%;
- Тайвань: 32%;
- Южноафриканская Республика: 30%;
- Великобритания: 10%.
Пошлины не были введены для России, Белоруссии, Кубы, Северной Кореи, Ирана, Канады и Мексики.
Страны Европейского Союза будут обременены пошлинами в размере 20%. Пошлины на автомобили, поставляемые в США, составят 25%.
Фото: istockphoto / Ton Photograph
Товары, которые имеют критическое значение для производства и национальной безопасности, останутся вне действия этих тарифов. Средства, полученные от пошлин, Трамп пообещал направить на сокращение государственного долга.
Для отмены пошлин другие страны должны отменить свои собственные тарифы и убрать барьеры для товаров из США.
Кого затронули пошлины
В опубликованном Белым домом списке значатся 184 государства и территории, включая Европейский союз. Пошлины вводятся в том числе против 13 из 15 крупнейших стран — импортеров товаров в США, таких как Китай, Германия, Япония, Вьетнам и Южная Корея. Мексика и Канада, занимающие первые и третьи места по объему импорта, в список не попали. Новые тарифы коснутся даже необитаемых и малонаселенных островов.
Самые высокие пошлины, до 50%, введены в отношении Лесото и французской заморской территории Сен-Пьер и Микелон. Товары из Израиля будут облагаться налогом в размере 17%, из стран ЕС — 20%, Казахстана — 27%, Молдавии — 31%, Сирии — 41%. Для Китая общий тариф составит 54% благодаря ранее введённым 20-процентным пошлинам.
Реакция Европы на американские пошлины
Европейские страны выразили серьёзную озабоченность в связи с введением новых пошлин.
«Новые таможенные решения США вызывают беспокойство. В торговой войне нет победителей. Страдают предприятия, потребители и экономический рост. ЕС готов реагировать и вести переговоры. Мы поддерживаем эти усилия», — высказался премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальных сетях отметила, что введённые пошлины нанесут ущерб как бизнесу, так и потребителям по всему миру. По её словам, Европа открыта к переговорам с США по этому вопросу, однако уже подготовила первый пакет ответных мер. Брюссель также заявил о готовности усилить эти меры, если диалог с Вашингтоном не приведёт к результату.
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По мнению главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, ЕС находится в состоянии торговой войны с США.
«Дата возможных ответных мер известна — 14 апреля. Соответствующий правовой акт находится в разработке», — сказал Ланге.
Как пошлины повлияют на мировую экономику
Как сообщил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью «Ведомостям», новые тарифы затронут только те страны, которые либо вводили высокие пошлины на американские товары, либо имеют крупный торговый дефицит с США. По его словам, это касается лишь «грязных 15%» мировой экономики, для каждой из которых будет установлена индивидуальная ставка.
Эксперты предупреждают: торговые ограничения и ответные меры могут нанести ущерб мировой экономике, ускорить инфляцию и замедлить рост глобального ВВП. Ограничение торговли с ключевыми партнёрами — ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой — способно подорвать устойчивость американской экономики и ослабить позиции доллара на международной арене.
Затронут ли пошлины Трампа экономику России
Экономисты отмечают: падение цен на нефть, вызванное введением пошлин, может ударить по доходам российского бюджета и затормозить рост экономики. Снижение нефтяных поступлений способно привести к сокращению социальных расходов и ослаблению рубля, что, в свою очередь, приведёт к удорожанию импорта и возможному росту цен на бензин.
Хотя торговые пошлины могут создать дополнительные трудности для России, США остаются значимым экономическим партнёром, а снижение мирового спроса может повлиять на экспорт РФ — особенно в сферах поставок металлов, удобрений и энергоресурсов.
Тем не менее, в условиях новых ограничений Россия может воспользоваться ситуацией, став альтернативным рынком сбыта для тех стран, на которые распространяются американские тарифы. При условии конкурентоспособности своих товаров и услуг, Россия имеет шанс укрепить позиции на освободившихся сегментах рынка.
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Дайана Хусинова