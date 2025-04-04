Китай ввел дополнительные пошлины на товары из США в 34% с 10 апреля

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Дополнительные пошлины в 34% ввел Китай на все товары из США, сообщили в Госсовете республики. Известно, что соответствующее постановление начнет действовать с 10 апреля.
«На все импортные товары, происходящие из США, будет введена дополнительная пошлина в размере 34% сверх действующей ставки пошлины», — сказано в публикации.
В минувшую среду, 2 апреля, американский президент Дональд Трамп объявил о дополнительных пошлинах на иностранный импорт. Повышенные ставки затронут практически каждую страну. Ставка на европейские товары составляет 20%, в остальных случаях тариф рассчитают исходя из дефицита США с каждой конкретной страной для достижения баланса.
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