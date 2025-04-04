Появилась информация об очередном телефонном разговоре Путина и Трампа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В ближайшие дни телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшие дни пока не планируется. Пока в графике ничего нет», — сказал Песков.
30 марта Трамп заявил, что планирует в ближайшую неделю провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев накануне прибыл в Вашингтон для встречи со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.
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