Аналитик Разуваев раскрыл условие возобновления торговли с Западом

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Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что возобновление торговли России с Западом возможно при разморозке активов РФ.
«Уверен, что российская сторона потребует шагов навстречу. Прежде всего, это разморозка резервов не только Банка России, но и частные деньги. Также это ремонт «Северных потоков» за счет Запада. Плюс они должны сказать, что услышали Россию в плане безопасности, о чём заявлял Владимир Путин», — отметил в беседе с NEWS.ru Разуваев.
Он высказал мнение о том, что диалог нашей страны с Западом возможен при избрании США президентом Дональда Трампа.
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