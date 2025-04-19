WSJ: США в Париже представили план мониторинга по прекращению огня на Украине

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Соединенные Штаты представили в Париже план мониторинга прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — пишет газета.
Об этом изданию рассказал анонимный западный чиновник. По его словам, американская сторона подготовила план по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной в случае того, если соответствующее соглашение подпишут.
Ранее Госдеп США заявлял, что на встрече в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения Штатов по конфликту на Украине.
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Иван Мусатов