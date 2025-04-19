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FT: Великобритании советуют увеличить военное присутствие в Арктике

Фото: iStock/ikholwadia

Фото: iStock/ikholwadia

Власти Великобритании могут получить рекомендации об увеличении военного присутствия страны в Арктике. Об этом сообщает Financial Times.
Соответствующий совет может быть дан авторами готовящегося к публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Основной акцент будет сделан на инвестициях в БПЛА и в передовые военные разработки. Помимо этого армии могут предложить реструктуризировать кибернетический потенциал.

Подготовка данного обзора ведется бывшим генсеком НАТО лордом Джорджем Робертсоном, экс-главой Стратегического командования ВС Великобритании Ричардом Бэрронсом, бывшим старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома Фионой Хилл и независимыми экспертами.

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#арктика
В США отменили свыше 400 DEI-грантов на 200 миллионов долларов
19 апреля 2025, 05:45

Фото: iStock/Pineapple Studio

Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), общий объем которых превышал 200 миллионов долларов. Об этом сообщает департамент государственной эффективности (DOGE) в соцсети X.
«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что бывший американский лидер Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на это наблюдается низкий.

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#сша
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#гранты
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Госдеп: Европе стоит понять, что США не будут годами решать вопрос по Украине
19 апреля 2025, 04:39

Фото: iStock/Photoboyko

Европейским союзникам стоит понять, что США не станут годами решать вопрос по украинскому конфликту. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.

Ранее США представили в Париже план по мониторингу режима прекращения огня на Украине. При этом в самих Штатах не поднимается вопрос о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи.

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#госдеп
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NYT: В США не поднимается вопрос о новых пакетах военной помощи Киеву
19 апреля 2025, 02:39

Фото: iStock/Vacclav

Власти США не обсуждают вопрос о предоставлении Украине очередных пакетов военной помощи. Об этом сообщает The New York Times.
В материале указывается, что данная тема не поднимается ни в Белом доме, ни в Конгрессе США. Вопрос об очередных пакетах вооружений возник из-за скорого исчерпания ресурсов, которые были предоставлены администрацией бывшего американского президента Джо Байдена.

По информации издания, команда нынешнего лидера США Дональда Трампа поменяла отношение к украинскому конфликту. Теперь власти не настроены безвозмездно помогать Киеву. Администрация президента в первую очередь думает о том, что может получить от Украины после предоставления вооружения. При этом анонимные европейские источники газеты отметили, что Вашингтон не дал гарантий осуществлять с Киевом в дальнейшем масштабный обмен разведданными.

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#белый дом
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#джозеф байден
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WSJ: США в Париже представили план мониторинга по прекращению огня на Украине
19 апреля 2025, 01:46

Фото: iStock/sb2010

Соединенные Штаты представили в Париже план мониторинга прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто», — пишет газета.

Об этом изданию рассказал анонимный западный чиновник. По его словам, американская сторона подготовила план по мониторингу режима прекращения огня между Россией и Украиной в случае того, если соответствующее соглашение подпишут.

Ранее Госдеп США заявлял, что на встрече в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения Штатов по конфликту на Украине.

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#украина
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Bloomberg: США готовы признать Крым российским по сделке о мире на Украине
19 апреля 2025, 00:47

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

США готовы признать Крым российским в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
«США готовы признать российский контроль над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом», — пишет агентство.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил Евросоюзу взять пример с США в случае их отказа от посредничества по урегулированию украинского конфликта.

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#крым
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