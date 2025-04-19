FT: Великобритании советуют увеличить военное присутствие в Арктике

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Власти Великобритании могут получить рекомендации об увеличении военного присутствия страны в Арктике. Об этом сообщает Financial Times.
Соответствующий совет может быть дан авторами готовящегося к публикации Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Основной акцент будет сделан на инвестициях в БПЛА и в передовые военные разработки. Помимо этого армии могут предложить реструктуризировать кибернетический потенциал.
Подготовка данного обзора ведется бывшим генсеком НАТО лордом Джорджем Робертсоном, экс-главой Стратегического командования ВС Великобритании Ричардом Бэрронсом, бывшим старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома Фионой Хилл и независимыми экспертами.
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Подготовка данного обзора ведется бывшим генсеком НАТО лордом Джорджем Робертсоном, экс-главой Стратегического командования ВС Великобритании Ричардом Бэрронсом, бывшим старшим директором по России Совета национальной безопасности Белого дома Фионой Хилл и независимыми экспертами.
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Иван Мусатов