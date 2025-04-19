Госдеп: Европе стоит понять, что США не будут годами решать вопрос по Украине

Фото: iStock/Photoboyko
Европейским союзникам стоит понять, что США не станут годами решать вопрос по украинскому конфликту. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречу за встречей, мы не станем ждать и надеяться», — сказала Брюс в эфире телеканала Fox News.
Ранее США представили в Париже план по мониторингу режима прекращения огня на Украине. При этом в самих Штатах не поднимается вопрос о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи.
Читайте также:
США в ближайшие дни могут отказаться от посредничества между Россией и Украиной
Госдеп США: в Париже с воодушевлением отреагировали на предложения по Украине
США и Украина подписали меморандум о заключении сделки по полезным ископаемым
Иван Мусатов