В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине

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Китай готов работать с Германией над остановкой боевых действий на Украине. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время встречи со статс-секретарём МИД ФРГ Томасом Баггером.
Он подчеркнул, что в настоящий момент велика вероятность эскалации конфликта и конфронтации. Однако такое развитие событий не соответствует интересам мирового сообщества, включая Германию и Китай.
В связи с этим Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы вместе остановить боевые действия, а также поддерживать своевременное проведение мирных переговоров с участием России и Украины.
Баггер, в свою очередь, отметил, что Китай и Германия достигли консенсуса в вопросах кризиса, дальнейшего плана и перспектив мирной конференции. Он подчеркнул, что Германия также готова сотрудничать с Китаем по этой теме.
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В связи с этим Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы вместе остановить боевые действия, а также поддерживать своевременное проведение мирных переговоров с участием России и Украины.
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Анастасия Чинкова