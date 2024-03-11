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В Китае заявили о готовности сотрудничать с Германией для мира на Украине

11 марта 2024, 10:08
Фото: iStock/Sky_Blue

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай готов работать с Германией над остановкой боевых действий на Украине. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время встречи со статс-секретарём МИД ФРГ Томасом Баггером.
Он подчеркнул, что в настоящий момент велика вероятность эскалации конфликта и конфронтации. Однако такое развитие событий не соответствует интересам мирового сообщества, включая Германию и Китай.

В связи с этим Пекин готов сотрудничать с Берлином, чтобы вместе остановить боевые действия, а также поддерживать своевременное проведение мирных переговоров с участием России и Украины.


Баггер, в свою очередь, отметил, что Китай и Германия достигли консенсуса в вопросах кризиса, дальнейшего плана и перспектив мирной конференции. Он подчеркнул, что Германия также готова сотрудничать с Китаем по этой теме.

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#китай
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#сотрудничество
#политика
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11 марта прмьер-министр ЦАР проведёт встречу в доме правительства
11 марта 2024, 10:04

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа намерен провести встречу в Доме правительства РФ 11 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Богатая природными ресурсами республика, столкнулась с серией конфликтов и политической нестабильностью. В свете этих проблем, встреча премьер-министра Молуа с российскими представителями представляет собой важный шаг вперёд для ЦАР, в попытке укрепить свою экономику и политическую стабильность.

Россия, в свою очередь, имеет давнюю историю сотрудничества с ЦАР. Российские компании активно работают в этой стране, осуществляя проекты в области добычи природных ресурсов, строительства и других отраслях. Встреча Молуа с российскими представителями станет дополнительным толчком для развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Одной из областей, которая может стать предметом обсуждения на встрече, является военное сотрудничество. ЦАР нуждается в обеспечении безопасности своей страны, и Россия может предоставить помощь в этом вопросе. Российские военные силы уже оказывают содействие в тренировке и подготовке военных кадров ЦАР, и дальнейшее развитие этого сотрудничества может быть взаимовыгодным для обеих сторон.

Кроме того, экономическое сотрудничество также будет важной темой на встрече. ЦАР обладает значительным потенциалом для развития сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и туризма. Российские инвесторы могут заинтересоваться вложениями в эти отрасли, что поможет ЦАР укрепить свою экономику и создать новые рабочие места для своих граждан.

В целом, встреча премьер-министра ЦАР Феликса Молуа с российскими представителями открывает новые перспективы для сотрудничества между двумя странами. Ранее стало известно, что Молуа в ходе краткосрочного визита в РФ посетит не только Москву, но и Санкт-Петербург.

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В МИД Франции призвали говорить с Россией на языке баланса сил
11 марта 2024, 09:44

Фото: iStock/SimonLukas

Страны Евросоюза должны говорить с Россией на языке баланса сил. Об этом в интервью La Tribune du dimanche заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.
Дипломат заявил, что власти Франции крайне наивны, полагая, что должны устанавливать собственные правила. В то время как Россия, по его словам, нарушает международное право и пытается навязать своё видение внешней политики европейских государств.

В связи с этим Сежурне призвал французских властей говорить с Россией на том же языке, то есть на языке баланса сил.

Также министр подчеркнул, что Франция никогда не относилась к России двусмысленно. Париж лишь хочет добиться колоссальной поддержки Украины и подать тем самым сигнал России о том, что страны Евросоюза едины в этом вопросе.

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#франция
#мид
#россия
#политика
#евросоюз
#украина
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Украина к лету получит только шесть истребителей F-16 из 45
11 марта 2024, 09:17

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Ожидания Киева не оправдались. Украина получит к лету только шесть истребителей F-16, пишет газета The New York Times.
«На Украину из 45 истребителей F-16, обещанных европейскими союзниками, будет поставлено всего шесть», — говорится в материале.
В статье также говорится, что к лету на подобной авиации смогут летать лишь 12 украинских пилотов, что по количеству меньше, чем лётная эскадрилья.

Если Украина начнёт использовать истребители F-16 для ракетных ударов по российским территориям, это может привести к прямому столкновению России с НАТО, говорил ранее сенатор Алексей Пушков. Он заметил, что поставляя всё новые типы оружия, Запад не принесет успеха ВСУ.

Кроме того, в Воздушных силахУкраины признавали, что с содержанием истребителей F-16, могут возникнуть большие проблемы. Об этом говорил. Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. У Украины нет на обслуживание самолётов ни денег, ни запчастей, ни техников.

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#сша
#украина
#поставки
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#запад
#истребители
#пушков
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Spiegel: Украина получит ракеты с помощью после кругового обмена ФРГ и Британии
11 марта 2024, 07:25

Фото: iStock/3dmitry

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддерживает предложение своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о поставке крылатых ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через так называемый «круговой обмен», когда Лондон получит немецкие ракеты Taurus, а Киев — английские Storm Shadow, Об этом 11 марта пишет немецкая газета Der Spiegel.
Бербок подтверждает, что такой вид обмена уже собирались использовать ранее, когда рассматривали вариант закупки немецких ракет Taurus и планировали передать Киеву свои Storm Shadow. Однако тогда глава германского МИД высказывалась о необходимости строгой проверки соответствия поставок ВСУ ракет Taurus нормам международного права.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на представителя британских властей сообщила, что Лондон призвал Германию передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, несмотря на утечку информации о разговорах между офицерами бундесвера о возможной атаке на Крымский мост.

Великобритания готова принять участие в разрешении проблем, связанных с поставками Германией Киеву ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил министр иностранных дел Соединённого Королевства Дэвид Кэмерон в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung. Глава британской дипломатии (и, между прочим, бывший премьер-министр) сказал, что Великобритания рассматривает все варианты для наиболее эффективной поддержки Киева. Однако он заявил, что не будет приводить никаких деталей, чтобы не раскрывать свои намерения противнику.

А до этого бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.


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#великобритания
#ракета
#германия
#украина
#оружие
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Во Франции раскритиковали реализацию идеи ядерного зонтика Евросоюза
Филиппо: ЕС сможет пользоваться ядерным оружием Франции даже без угрозы ей
11 марта 2024, 06:17

Фото: iStock/Gerasimov174

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо объяснил, почему инициатива Европейского союза по созданию ядерного зонтика вызывает страх. Реализация этой инициативы может позволить другим странам использовать французское ядерное оружие, даже если Париж не является участником военного конфликта, сообщает РИА Новости.
По словам политика, президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил об ответственности Парижа за оборону ЕС и фактически предложил поделиться ядерным оружием своей страны. Он заявил, что такое оружие является одной из главных гарантий национального суверенитета и, согласно ядерной доктрине, единой для всех, должно использоваться только тогда, когда это отвечает жизненным интересам государства.

«А то, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности, мы не в войне», – подчеркнул Филиппо, добавив, что потенциальное вступление Украины в ЕС позволит ей использовать ядерное оружие.

Политик заявил, что это было бы полным безумием, и призвал не допустить такой ситуации.

Ранее сообщалось, что США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине готовили неядерный тактический ответ.

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#сша
#россия
#украина
#ес
#евросоюз
#франция
#ядерное оружие
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Трамп назвал Байдена худшим президентом за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
Трамп: Байден – худший президент за всю историю «Разъединенных Штатов Америки»
11 марта 2024, 04:48

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social назвал нынешнего главу государства худшим лидером в истории «Разъединенных Штатов Америки».
«Джо Байден — худший президент в истории Разъединенных Штатов Америки», – заявил политик.

Он также подчеркнул, что его собственные выступления собирают тысячи сторонников, в то время как на выступления хозяина Белого дома пришло мало людей.

Ранее Трамп в рамках президентской гонки высмеял предвыборное видео Джо Байдена.

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#сша
#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
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Орбан провел сравнение между Трампом и героем сказок
Орбан: Трамп добьется победы в американских выборах, как герой венгерских сказок
11 марта 2024, 04:18

Фото: РИА Новости/ Алексей Витвицкий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший президент США Дональд Трамп уже достаточно настрадался и может победить на президентских выборах, как герой венгерского фольклора, передает телеканал M1.
Орбан подчеркнул, что можно добиться победы на выборах, «только если пострадал за это». По его мнению, именно поэтому Трамп «сейчас страдает за это, как собака». Политик назвал проблемы, с которыми сталкивается кандидат в президенты США, почти беспрецедентными.

«Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить, привлечь к суду, лишить активов, чье выдвижение хотят запретить, но он сражается и в результате выдвигается, тот, как это бывает в венгерских народных сказках, в конце победит», – подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр Орбан предсказал, что если Трамп будет избран президентом США, то финансовая помощь Украине прекратится.

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#дональд трамп
#виктор орбан
#венгрия
#сша
#выборы
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Захарова заявила о попытках Франции изображать миротворчество в Закавказье
Захарова: Франция начала изображать миротворца в Нагорном Карабахе
11 марта 2024, 04:09

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия » заявила, что Франция после провальной политики в Африке сразу же обратилась к Закавказью и теперь пытается представить себя в качестве миротворца в Нагорном Карабахе.
По ее словам, расширение деятельности Парижа в регионе связано с провалом его политики в Африке, и таким образом он пытается компенсировать свое общественно-политическое сознание. Она подчеркнула, что деятельность Франции на Кавказе связана с «как бы миротворческими усилиями».

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», – заявила дипломат.

Захарова отметила, что самый сложный этап уже позади, и Франция пытается превратить чужие успехи в свои собственные.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев после операции в Нагорном Карабахе заявил, что сообщения о планах Азербайджана напасть на Армению представляют собой инсинуации Франции.

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#россия
#мария захарова
#мид рф
#франция
#азербайджан
#армения
#нагорный карабах
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Во Франции раскритиковали США за подрыв «Северных потоков»
Политик Филиппо обвинил США и членов НАТО в подрыве «Северных потоков»
11 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Политик и кандидат от французской партии «Патриоты» на выборах в Европарламент Флориан Филиппо объяснил, почему западные страны не расследуют подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает РИА Новости.
Филиппо предположил, что расследование не будет проведено, потому что последствия «не причинят вреда России». Он обвинил США и другие страны НАТО в подрыве газопровода.

«Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегиии Великобритании. Это не соответствует "правильной риторике". Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало», – подчеркнул он.

Политик напомнил, что даже Франция и Германия официально не протестовали, хотя их интересы были затронуты диверсиями. По его словам, государства скрывали информацию об организаторах взрывов, потому что они были из «лагеря хороших».

Ранее сообщалось, что ФРГ, Дания и Швеция отказываются от участия в расследовании по «Северным потокам».

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#северный поток
#франция
#германия
#сша
#оон
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