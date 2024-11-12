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Аналитик Семибратов объяснил ультиматум Мерца России

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов объяснил ультиматум России кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца его предвыборной кампанией.
«Фридрих Мерц начинает подготовку к своей избирательной кампании на пост канцлера. Германия, судя по тем сигналам, которые поступают на фоне развала так называемой светофорной коалиции, готовится к выборам. И Фридрих Мерц, как политик, делает ставку на ту часть немецкого общества, которая выступает за эскалацию отношений с Россией», — пояснил в беседе с RT Семибратов.

До этого сообщалось, что депутаты от «Альтернативы для Германии» рассматривают возможность обратиться к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом рассекретить данные об атаке на «Северные потоке».



«Это могло бы дать медийный эффект с целью привлечь внимание к проблеме», — прокомментировал в беседе с «Известиями» депутат бундестага Евгений Шмидт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.

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#олаф россия
#политика
Молдавский МИД вызвал поверенного в делах Грузии за призыв к проверке выборов
12 ноября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Oleksandr Filon

Временный поверенный в делах Грузии в Кишиневе вызван в МИД Молдавии за призывы грузинского премьера Ираклия Кобахидзе провести расследование прошедших в Молдавии выборов.
«Временный поверенный в делах Грузии в Молдавии Давид Бочоришвили был вызван сегодня в МИД в связи с серией недавних заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о Молдавии», — сказано в релизе внешнеполитического ведомства Республики Молдова.
Молдавская сторона недовольна манерой высказываний Кобахидзе об избирательных процессах в стране. Дипломаты считают, что отношения двух государств должны быть дружескими. Кроме того, в них должно быть и сотрудничество.

Второй тур выборов в Молдавии прошел 3 ноября. Победила действующий лидер Майя Санду. Ее конкурентом был экс-генпрокурор республики Александр Стояногло.

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#мир
#молдавия
#грузия
#мид
#новости
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Премьер-министр Японии заснул во время своего переизбрания
12 ноября 2024, 16:43

Фото: кадр из эфира телеканала НТВ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заснул во время своего переизбрания на пост главы правительства. Ситуация произошла 11 ноября в ходе пленарного заседания Палаты представителей.
Бывший премьер Фумио Кисида ушёл в отставку досрочно на фоне обвинений в коррупционных схемах и ухудшающегося состояния экономики. На его место пришёл лидер Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба, который был переизбран в парламент во второй раз.

Исиба получил поддержку от 221 парламентария, в то время как его оппонент, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил голоса лишь 160 депутатов. Однако перед тем, как были объявлены результаты, журналисты, которые вели прямую трансляцию из парламента, обратили внимание на то, что главный претендент на пост уснул во время голосования.
«Премьер-министр Сигэру Исиба, похоже, заснул во время выборов кандидатуры премьер-министра на пленарном заседании Палаты представителей 11 числа. При первом голосовании он скрестил руки на груди, закрыл глаза и посмотрел вниз», — сообщает издание Nikkei.
Большинство японских СМИ предпочло проигнорировать этот инцидент. Информационное агентство Kyodo News, однако, использовало необычный для освещения событий в японском парламенте глагол.
«Исиба подозревается в том, что уснул во время пленарного заседания Палаты представителей, на котором был переизбран на пост премьер-министра», — отмечается в сообщении информагентства.
Новость о том, что Исиба уснул во время голосования, оказалась более обсуждаемой, чем информация о его победе. В Правительстве Японии сразу же попытались оправдать своего премьер-министра.
«Он был чрезвычайно занят работой до поздней ночи, сегодня он простудился и принимал лекарство от простуды», — сообщил главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
Он подчеркнул, что у Сигэру Исибы нет серьезных заболеваний, но, несмотря на это, ему пришлось вызвать врачей 9 ноября.

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#журналисты
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#депутат
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Алиев: увеличение поставок азербайджанского газа в Европу инициировала ЕК
12 ноября 2024, 16:42

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Еврокомиссия предложила увеличить объем поставок азербайджанского газа в Европу после начала российской спецоперации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках климатической конференции ООН, которая проводится в Баку, пишет Politico.
По его словам, он встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года, когда было подписано соглашение между ЕС и Азербайджаном о двойном увеличении поставок газа из страны.

«Им понадобился наш газ в связи с изменившейся геополитической ситуацией, и они попросили нас помочь», — сказал Алиев.

При этом представитель ЕК никак не прокомментировал выступление азербайджанского лидера. На сегодняшний день ЕС добивается на переговорах в Баку подтверждения и укрепления заключенной сделки по поэтапному отказу от ископаемого топлива.

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#азербайджан
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В Польше испугались потенциала военных возможностей России
Польский генерал: РФ обладает большим потенциалом развития военных возможностей
12 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/macky_ch

У России есть большой потенциал и все необходимые ресурсы, чтобы развивать свои военные возможности, даже при военных действиях, признал начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, его слова передает Rzeczpospolita.
«Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное, функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал», — заявил Кукула.

Он также отметил, что завершение украинского конфликта серьезно облегчит расширение ВС РФ и может сильно сократить сроки восстановления потенциала России для противостояния НАТО к 2029 году.

По словам Кукулы, Россия представляет для Польши «реальную угрозу». Однако он уверен в том, что в случае российской агрессии НАТО поддержит страну. Польский генерал добавил, что Польша также готова оказать всю возможную поддержку странам Балтии, если они подвергнутся нападению ВС РФ.

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#россия
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#нато
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«Пинок под зад»: главу Суджанского района Курской области Богачева уволили под аплодисменты — причины, связь с вторжением ВСУ
12 ноября 2024, 14:47

Александр Богачев (Фото: тг-канал А. Богачева)

12 ноября стало известно об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки. Подробности – в материале «Радио1».

Отставка главы Суджанского района Курской области Богачева: что известно



По информации телеграм-канала Mash, решение об увольнении Александра Богачева было принято после нескольких встреч руководства области с местными жителями. Граждане неоднократно высказывали недовольство и требовали от администрации разъяснений по вопросам социальной поддержки. 12 ноября жители Суджанского района встретились с губернатором Курской области Алексеем Смирновым, Александром Богачевым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным. На встрече глава региона отметил, что провел разговор с Богачевым. Однако граждане встретили его словами: «Вон отсюда!»
«Я просил, чтобы каждый глава района поддерживал постоянный контакт с населением. Меня одного недостаточно. Главы пытались оправдаться, но я вижу по реакции зала, как обстоят дела. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от своей должности», — заявил Смирнов.

После этих слов в зале раздались громкие аплодисменты.


Кто такой Александр Богачев


Александр Богачев родился 31 мая 1982 года и получил образование в Курском государственном техническом университете. В 2009 году он стал членом партии «Единая Россия». Прежде он занимал должность начальника управления строительства, муниципального имущества и ЖКХ в администрации Суджанского района. С сентября 2019 года Богачев получил должность главы района.

Александр Богачев (Фото: er.ru)

Реакция Богачева на вторжение ВСУ


Жители Курской области обратили внимание на то, что Богачев прокомментировал обстановку в Судже в связи с вторжением украинских войск лишь 12 августа, тогда как боевые действия начались 6 числа. Корреспонденты издания «Курские известия» смогли связаться с Богачевым 9 августа, но в ходе короткого разговора он лишь заявил: «Не могу говорить, мы тут работаем».

В сентябре Богачев признал, что был дезинформирован о наступлении ВСУ. На встрече с эвакуированными жителями региона в Подмосковье он сообщил, что не владел подробной информацией о ситуации в регионе.

«Я также был дезинформирован, как и все остальные. Честно говоря, я не знал о предстоящем наступлении. Утром я посетил комендатуру пограничного управления, где мне сказали, что прошло всего два танка, направлявшихся к пункту пропуска, и группа уже выехала для их ликвидации. Я спросил: „Есть угроза?“. Ответили: нет угрозы. Со мной были люди, которые могут это подтвердить», — объяснил он.

По его словам, несмотря на начало наступления, он остался на территории района, уверенный в способности местных военных защитить регион.
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Эвакуация жителей Суджи


В сентябре Богачев рассказал о совместной операции по эвакуации мирных жителей вместе с руководителем АНО «Патриот» Алексеем Спиридоновым. В начале августа, после начала наступления ВСУ, они использовали бронированные инкассаторские фургоны для транспортировки населения. Он отметил, что эвакуация жителей Суджи продолжалась до 10 августа, а затем началась эвакуация из других населенных пунктов.


Мнение советника губернатора Курской области о главе Суджанского района


Советник губернатора Курской области Роман Алехин еще в июле высказывался критически о Богачеве. В своем официальном телеграм-канале он назвал главу Суджанского района «царьком». Алехин отметил, что каждый раз, когда в районе начинаются разоблачения произвола, возникают фальсификации и угрозы в адрес местных жителей и сотрудников администрации.

«Примером этого стало решение Богачева о сокращении десятков работников сельских Домов культуры для экономии средств и закрытии учреждений. Однако публичное внимание к этому вопросу на федеральном уровне предотвратило дальнейшие злоупотребления. «Но урок не усвоен. Глава района ведет себя как царь, а не как служитель народа, и ему давно нужен пинок под зад», — написал Алехин.

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Граждане стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновлять детей из России
12 ноября 2024, 14:09

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Государственная дума РФ приняла закон, согласно которому граждане стран, в которых разрешена смена пола, не смогут усыновлять детей из России. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в июле.
Данным законом соответствующие изменения вносятся в Семейный кодекс Российской Федерации. Автором инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. По словам спикера, принятием данного закона Госдума ограждает российских детей от многих потенциальных опасностей.

Ранее Володин подчёркивал, что политика Запада в отношении детей губительна. В десяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — не применяются возрастные ограничения для юридической смены пола. В некоторых государствах законодательно установлен минимальный возраст для несовершеннолетних. Например, в Бельгии он составляет 16 лет, а в Испании — 12 лет.

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#ограничения
#володин
#закон
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Сообщили, куда сбежал бывший глава «Укрэнерго»
«Инсайдер»: экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий сбежал в Польшу с Украины
12 ноября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сбежал в Польшу, передает «Инсайдер». Уточняется, что на Украине его подозревают в присвоении средств, открыто уголовное дело.
«Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий сбежал с Украины. Сообщается, что 26 октября бывший глава государственной компании пересек границу с Польшей и в тот же день сел на рейс в аэропорту Варшавы», — гласит публикация издания в Telegram-канале.

По информации журналистов, внезапный отъезд экс-главы компании может быть связан с уголовным преследованием.

По данным источников, Кудрицкого уволили за ненадлежащую защиту энергетических объектов.

Ранее сообщалось, какое решение приняла Украина по Кураховской ТЭС.

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#украина
#энергетика
#польша
#новости
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Стало известно о новом пакете антироссийских санкций со стороны ЕС
EUobserver: ЕС хочет согласовать 15-й пакет антироссийских санкций к 19 ноября
12 ноября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/designer491

Евросоюз (ЕС) хочет согласовать 15-й пакет санкционных мер против России к 19 ноября, пишет EUobserver, ссылаясь на европейских дипломатов. Уточняется, что работа уже ведется.
«Надеюсь, что обсуждение [рестрикций] в Совете ЕС начнется в течение срока председательства Венгрии», — прокомментировал источник.
По мнению остальных дипломатов, более реалистичная дата — 24 февраля 2025 года. Венгрия закончит председательствовать в ЕС 31 декабря.

Сейчас выдвигаются предложения по новому пакету, затем его обсудят с Еврокомиссией и другими представителями стран ЕС, а в конце предстоит дискуссия в Совете ЕС. В частности, Прибалтика с Польшей настаивали ввести запреты на сотрудничество в атомной энергетике и запретить импорт сжиженного газа РФ.

Санкции против России стали вводить на фоне спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.

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#евросоюз
#россия
#санкции
#новости
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Handelsblatt: Шольц 18 декабря хочет обсудить досрочные парламентские выборы
12 ноября 2024, 13:11

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц 18 декабря намерен поставить в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения досрочных выборов в парламент 23 февраля. Об этом пишет издание Handelsblatt, ссылаясь на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
С утра 12 ноября комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к предстоящим досрочным выборам в парламент.

«Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря», — говорится в статье.

По данным издания, теперь решать, когда будут проводиться досрочные выборы, будет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

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#выборы
#президент
#23 февраля
#фрг
#маска
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