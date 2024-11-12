Аналитик Семибратов объяснил ультиматум Мерца России

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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов объяснил ультиматум России кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца его предвыборной кампанией.
«Фридрих Мерц начинает подготовку к своей избирательной кампании на пост канцлера. Германия, судя по тем сигналам, которые поступают на фоне развала так называемой светофорной коалиции, готовится к выборам. И Фридрих Мерц, как политик, делает ставку на ту часть немецкого общества, которая выступает за эскалацию отношений с Россией», — пояснил в беседе с RT Семибратов.
До этого сообщалось, что депутаты от «Альтернативы для Германии» рассматривают возможность обратиться к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом рассекретить данные об атаке на «Северные потоке».
«Это могло бы дать медийный эффект с целью привлечь внимание к проблеме», — прокомментировал в беседе с «Известиями» депутат бундестага Евгений Шмидт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро.
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