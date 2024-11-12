Аналитик Семибратов объяснил ультиматум Мерца России

12 ноября стало известно об отставке главы Суджанского района Курской области Александра Богачева. Причиной увольнения значится его молчание и нежелание взаимодействовать с жителями района, которые на протяжении нескольких месяцев не могли встретиться с ним для обсуждения вопросов социальной поддержки. Подробности – в материале «Радио1».