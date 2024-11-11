Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным настанет скоро

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Канцлер Германии Олаф Шольц в недавнем интервью телеканалу ARD заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным настанет скоро. Об этом информирует РИА Новости.
Шольц подчеркнул, что возможность такого общения не исключается и зависит от обстоятельств. В ходе интервью канцлер отметил, что перед разговором должно пройти множество предварительных контактов, которые он ведет уже длительное время.
Ранее Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.
До этого кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выразил готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако он сразу добавил, что не следует питать иллюзий и необходимо выставить Москве ультиматум.
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Ранее Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.
До этого кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выразил готовность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако он сразу добавил, что не следует питать иллюзий и необходимо выставить Москве ультиматум.
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Дарья Осипова