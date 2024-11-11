Германия предложила «финляндизировать» Украину

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Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал «финляндизации» Украины. Об этом пишет Responsible Statecraft. Идея, как утверждается, подразумевает отказ Киева от членства в НАТО по примеру нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.
«То, что вариант «финляндизации» в принципе обсуждается, показывает, насколько далеко европейская дискуссия ушла от мантры «все, что потребуется для победы Украины» к более трезвой оценке реалий на местах. <...> Канцлер Шольц вот уже много месяцев озвучивает идеи, которые до недавнего времени считались табу — в частности, о прямых переговорах с Россией на следующем мирном саммите по Украине», — сказано в материале.По информации издания, во многом на смену настроений влияет глубокий политический кризис в ФРГ, где у самых крупных партий образовался раскол в вопросе украинского конфликта.
В статье заключили, что даже в том случае, если «финляндизация» станет ключевой позицией Германии, момент для остановки конфликта может быть упущен.
Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным после своего избрания. Однако затем сразу добавил, что «не нужно питать иллюзий» и следует поставить Москве ультиматум, за нарушение которого Берлин разрешит Киеву бить немецким оружием вглубь России и начнет поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus.
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