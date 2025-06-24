Аналитик Семибратов спрогнозировал новый раунд конфликта между Ираном и Израилем
Противостояние между Ираном и Израилем продолжится, несмотря на объявленное перемирие. Так считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
Он предположил, что Иран все-таки откажется от собственной ядерной программы.
«Но я не вижу сценария, при котором он откажется от ракетной программы. И здесь иранскому руководству нужно будет для себя выработать дальнейшую модель: если они пойдут по накатанной в политическом, экономическом, технологическом развитии, то они в какой-то момент будут рисковать повторить судьбу режима Башара Асада», — отметил Семибратов в беседе с RT.
При этом он отметил, что Иран способен отыграться в следующем раунде, если сможет навести порядок в госуправлении и выявить израильских шпионов. Эксперт уверен, что противостояние между конфликтующими сторонами продолжится.
По данным argumenti.ru, Трамп заявил, что заставит Израиль прекратить атаки на Иран.
«Израиль должен успокоиться. Я должен заставить Израиль успокоиться», — привело агентство Reuters слова американского лидера.