Политолог Перенджиев назвал возможного «кукловода» перемирия Ирана и Израиля

24 июня 2025, 17:43

Политолог Перенджиев: Саудовская Аравия могла тайно повлиять на перемирие

Фото: iStock / Evgeny555

По мнению политолога Александра Перенджиева, на внезапное перемирие между Ираном и Израилем могла повлиять Саудовская Аравия.





Эксперт в интервью NEWS.ru допустил, что Эр-Рияд участвовал в «теневой дипломатии», о которой не сообщалось публично. Перенджиев отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в прекращении конфликта, поскольку ракеты летят над ее территорией, и она оказалась зажата между воюющими сторонами.





«Эр-Рияд умеет договариваться, не всегда публично, а именно не в публичной сфере», — добавил Перенджиев.

