Политолог Перенджиев назвал возможного «кукловода» перемирия Ирана и Израиля

Политолог Перенджиев: Саудовская Аравия могла тайно повлиять на перемирие
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По мнению политолога Александра Перенджиева, на внезапное перемирие между Ираном и Израилем могла повлиять Саудовская Аравия.



Эксперт в интервью NEWS.ru допустил, что Эр-Рияд участвовал в «теневой дипломатии», о которой не сообщалось публично. Перенджиев отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в прекращении конфликта, поскольку ракеты летят над ее территорией, и она оказалась зажата между воюющими сторонами.

«Эр-Рияд умеет договариваться, не всегда публично, а именно не в публичной сфере», — добавил Перенджиев.
Виктория Иванченко

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