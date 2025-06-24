Политолог Перенджиев назвал возможного «кукловода» перемирия Ирана и Израиля
Политолог Перенджиев: Саудовская Аравия могла тайно повлиять на перемирие
По мнению политолога Александра Перенджиева, на внезапное перемирие между Ираном и Израилем могла повлиять Саудовская Аравия.
Эксперт в интервью NEWS.ru допустил, что Эр-Рияд участвовал в «теневой дипломатии», о которой не сообщалось публично. Перенджиев отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в прекращении конфликта, поскольку ракеты летят над ее территорией, и она оказалась зажата между воюющими сторонами.
«Эр-Рияд умеет договариваться, не всегда публично, а именно не в публичной сфере», — добавил Перенджиев.