Зеленский: конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от Украины

24 июня 2025, 11:46

Зеленский назвал смещение внимания с Украины на Иран и Израиль большой проблемой

Владимир Зеленский

Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание западных государств от поддержки Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News.