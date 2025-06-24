Зеленский: конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание Запада от Украины

Зеленский назвал смещение внимания с Украины на Иран и Израиль большой проблемой
Владимир Зеленский

Обострившийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание западных государств от поддержки Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Sky News.



Предводитель киевского режима назвал смещение внимания с Украины на Иран и Израиль большой проблемой. По его словам, из-за происхоящего на Ближнем Востоке помощь со стороны партнеров, прежде всего от США, может сократиться.

Зеленский охарактеризовал отношения Киева и Тегерана как сложные, а также поддержал удары по Ирану.

Ранее сообщалось, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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