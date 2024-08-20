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Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер назвал безобразием призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса запретить надписи на русском языке.
«Это абсолютное безобразие, конечно. Но именно в Прибалтике это бывает довольно часто. При этом в Прибалтике, особенно в Латвии, русских довольно много», — отметил в беседе с RT Швейцер.
Антироссийские выпады делают не только страны Прибалтики. Так, Чехия намерена потратить доходы от российских средств, замороженных в Евросоюзе, на военную поддержку Украины. Об этом сообщила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. Как пишут argumenti.ru, Прага может поставить Киеву несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение ближайших месяцев.
Ранее посольство России в Лондоне выразило осуждение в адрес властей Великобритании за их реакцию на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, обвиняя их в стремлении продлить украинский кризис.
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Мелисса Тимофеева