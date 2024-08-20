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Байден процитировал слова Киссинджера о России на съезде Демпартии в Чикаго

20 августа 2024, 12:25
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о России, передает ТАСС.
Действующий американский президент заявил, что потратил 190 часов с главами государств в Европе, чтобы укрепить Североатлантический альянс. По словам Байдена, все получилось, так как Финляндия и Швеция стали членами военного блока.

«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски» — добавил президент Соединенных Штатов.



Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден появился на сцене съезда Демократической партии в Чикаго с опозданием почти на полчаса после запланированного окончания мероприятия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Фальшивые подписи и уголовное дело: Что стоит за арестом генерала Попова?
Экспертиза подтвердила поддельные подписи генерала Попова в ряде документов
20 августа 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Почерковедческая экспертиза в уголовном деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, подтвердила, что подпись в документах не принадлежит ему. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Арест генерал-майора Ивана Попова

Иван Попов был задержан 21 мая и обвинён по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере). Следствие считает его вовлечённым в хищение металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Эти обвинения стали предметом общественного обсуждения и вызвали широкий резонанс в СМИ.

Подписи оказались поддельными

По словам адвоката Сергея Буйновского, недавняя экспертиза подтвердила, что подписи генерала Попова в ряде официальных документов оказались поддельными. Он подчеркнул, что доказательства вины генерала являются не прямыми, а косвенными.

Домашний арест генерала Попова

235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, переведя его из СИЗО под домашний арест. Эта мера будет действовать до 11 октября текущего года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, без доступа для СМИ и публики.

Ранее Попов оспаривал длительность домашнего ареста, однако его адвокат отметил, что генерал не стал оспаривать решение о смягчении меры пресечения. Буйновский считает, что суд фактически сам установил срок продления ареста, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса России.

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#минобороны
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Ответ Хаймарсу: Россия испытала в бою новейший ракетный комплекс
Ростех: новейший ЗРПК «Панцирь» успешно прошел испытания в бою
20 августа 2024, 12:06

Фото: Минобороны РФ

Россия испытала в боевых условиях новую модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса – ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Испытания показали, что комплекс соответствует всем требуемым характеристикам.
«Комплекс «Панцирь-СМ-СВ», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», подтвердил выполнение заданных характеристик в ходе проведения испытания и боевой работы», – цитирует ТАСС комментарий Ростеха.

«Панцирь» базируется на новых гусеничных шасси ГМ-352М1Е, что позволяет использовать его в условиях бездорожья для сопровождения сухопутных войск. Новый ЗРПК можно использовать в тылу, так и в ближнем бою. За счет двух типов зенитных управляемых ракет комплекс обладает увеличенной зоной поражения.

ЗРПК способен бить на больших расстояниях с точностью в один квадратный метр. По многим характеристикам новый российский комплекс превосходит американскую систему HIMARS.

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#комплекс
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#оборона
#техника
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Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане
Владимир Путин отклонил предложение Павла Дурова встретиться в Баку
20 августа 2024, 11:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отклонил идею встретиться с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во время официального визита в Азербайджан.
Еще до прибытия в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым. Как оказалось бизнесмен тоже должен был находиться в Баку в то же время, что и глава РФ, сообщает Baza. Российский лидер отказался, по какой причине – сообщается.

Путин пробыл в Азербайджане два дня с официальным визитом. Главы двух государств договорились о сотрудничестве в промышленности, экономике и других сферах. Также президент РФ сообщил о начале совместного с Баку строительства нефтяных танкеров.

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#россия
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#сотрудники
#лидер
#путин
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Посольство РФ осудило заявление Минобороны Великобритании о Курской области
20 августа 2024, 10:30

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Посольство России в Лондоне выразило осуждение в адрес властей Великобритании за их реакцию на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, обвиняя их в стремлении продлить украинский кризис. Об этом пишет РИА Новости.
«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе», — отмечается в материале.

Из заявления посольства следует, что он неумело попытался оправдать действия киевского режима, включая нападения на Курскую область, ссылаясь на вопросы украинской самообороны и безопасность Великобритании. Отмечается, что многие британцы понимают несостоятельность позиции местного военно-политического руководства, которое вместо решения актуальных проблем своей страны продолжает спекулировать на тему угроз со стороны России и стремится затянуть украинский кризис.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

В Китае предупредили США о мрачных перспективах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Китае предупредили США о мрачных перспективах
GT: США ждет поражение, если они поддержат сразу три войны одновременно
20 августа 2024, 09:59

Фото: iStock/rarrarorro

Участие США в нескольких войнах может привести к поражению. Об этом пишет китайская ежедневная газета Global Times.
В публикации поднимается вопрос о потенциальных последствиях участия США в военных конфликтах на нескольких фронтах. Авторы статьи отмечают, что история показывает: державы, вовлеченные в подобные войны, часто сталкиваются с поражением.

Ссылаясь на текущую ситуацию, в статье указывается, что поддержка Украины уже истощает ресурсы Вашингтона. С началом палестино-израильского конфликта значительная часть боеприпасов, предназначенных для Киева, была перенаправлена в Израиль. В таких условиях США рискуют не справиться с конфликтами, которые они сами же разжигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если бы Соединенные Штаты одновременно участвовали в трех войнах, авторы считают, что военно-промышленный комплекс страны процветал бы, в то время как основная тяжесть страданий легла бы на плечи населения.

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#сша
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Джо Байден расплакался на съезде демпартии в Чикаго
20 августа 2024, 09:57

kremlin

Президент США Джо Байден появился на сцене съезда Демократической партии в Чикаго с опозданием почти на полчаса после запланированного окончания мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Американский лидер появился на трибуне в 22:26 по местному времени (6:26 по московскому времени), спустя 26 минут после окончания программы. Перед тем как подняться на трибуну, Байден вытер слёзы, обнимая свою дочь, которая представляла его», — поделился корреспондент ведомства.

Ранее перед участниками впервые выступила вице-президент Камала Харрис. Она провела на сцене всего 2 минуты и сразу же удалилась, пообещав участникам «великую неделю».

Также Байден не стал дожидаться официальной номинации Харрис. Сразу после её выступления он покинул Чикаго под громкие аплодисменты соратников.

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#байден
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Солдат из КНДР перебежал в Южную Корею
Ренхап: военный КНДР перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны
20 августа 2024, 08:59

Фото: iStock/ffikretow

Северокорейский военный перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны. Об этом информирует агентство Ренхап со ссылкой на источник среди южнокорейских военнослужащих.
Отмечается, что солдат КНДР пересек границу в районе уезда Косон провинции Канвондо, который находится на самом восточном краю межкорейской границы, в оперативной зоне 22-й дивизии армии. Согласно информации источника, за военнослужащим наблюдали, после чего взяли под стражу.

Уточняется, что солдаты передали перебежавшего северокорейца соответствующим органам. На сегодняшний день расследуется детали его перехода на Юг.

Ранее северокорейцы, которые сбежали в Южную Корею в течение последних нескольких лет, сообщили, что многие граждане КНДР никогда не получали государственные продовольственные пайки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Трамп сообщил, что Харрис отказалась от участия в дебатах с ним
Трамп: Харрис заявила, что не будет участвовать в дебатах на Fox News 4 сентября
20 августа 2024, 08:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат на выборах президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на телеканале Fox News 4 сентября.
По словам бывшего американского лидера, его данная ситуация не удивила. Трамп отметил, что Харрис «осознает, что ей будет крайне тяжело отстоять ее рекордное изменение позиции по всему, во что она верила».

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

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#пост
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Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»
20 августа 2024, 08:33

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден заявил, что вице-президент США Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в ноябре «никогда не будет кланяться» президенту России Владимиру Путину, как это якобы делает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом Байден сообщил на национальном съезде Демократической партии США.
Байден отметил, что сам он никогда не кланялся российскому лидеру. Действующий президент Соединенных Штатов пообещал, что также будет поступать его преемница.

Ранее сообщалось, что нынешнего главу США Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

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