Байден процитировал слова Киссинджера о России на съезде Демпартии в Чикаго

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о России, передает ТАСС.
Действующий американский президент заявил, что потратил 190 часов с главами государств в Европе, чтобы укрепить Североатлантический альянс. По словам Байдена, все получилось, так как Финляндия и Швеция стали членами военного блока.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден появился на сцене съезда Демократической партии в Чикаго с опозданием почти на полчаса после запланированного окончания мероприятия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски» — добавил президент Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден появился на сцене съезда Демократической партии в Чикаго с опозданием почти на полчаса после запланированного окончания мероприятия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова