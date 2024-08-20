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Посольство России в Лондоне выразило осуждение в адрес властей Великобритании за их реакцию на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, обвиняя их в стремлении продлить украинский кризис. Об этом пишет РИА Новости.
«Решительно осуждаем заявления министра обороны Великобритании Джона Хили в британской прессе», — отмечается в материале.
Из заявления посольства следует, что он неумело попытался оправдать действия киевского режима, включая нападения на Курскую область, ссылаясь на вопросы украинской самообороны и безопасность Великобритании. Отмечается, что многие британцы понимают несостоятельность позиции местного военно-политического руководства, которое вместо решения актуальных проблем своей страны продолжает спекулировать на тему угроз со стороны России и стремится затянуть украинский кризис.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
В Китае предупредили США о мрачных перспективах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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