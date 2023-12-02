Аналитик Сойка: Зеленский стал основной проблемой Байдена накануне выборов

Научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка заявила, что президенту США Джо Байдену для победы над Дональдом Трампом в предстоящих выборах предстоит убедить украинского лидера Владимира Зеленского в необходимости заключения мирного соглашения с Москвой. Об этом он написал в своём материале для South China Morning Post.
«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — говорится в публикации.
Сойка считает, что прекращение боёв в зоне СВО может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего главы Соединённых Штатов. Специалист напомнил, что рейтинг Байдена после начала конфликта на Ближнем Востоке опустился до отметки в 40%.
«В результате перед Байденом стоит важная задача убедить Зеленского инициировать переговоры с Путиным», — резюмировал аналитик.
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Диана Аванесян