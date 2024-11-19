Аналитик Стариков озвучил оно из условий применения Россией ядерного оружия

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Политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.
«Американские ракеты ATACMS являются баллистическими. Думаю, «поднимать ставки» Запад дальше не сможет. Потому что после публикации обновлённой ядерной доктрины РФ они не могут официально заявить: «Мы официально предоставляем оружие Украине для ударов по территории России». В этом случае им надо будет прямо объяснить своим избирателям, мол, мы намеренно идём на возможный ядерный конфликт с РФ», – приводит «Петербургский дневник» слова Старикова.
До этого заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин дал характеристику мобильным убежищам «КУБ-М».
«Установка мобильных кубов сегодня обусловлена необходимостью сохранения жизней гражданских лиц, которые находятся в зонах риска обстрела ВСУ. То есть в ситуации, в которой мы находимся сегодня, применение таких устройств вполне себе имеет место быть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснял обновлённую ядерную доктрину России обеспечением нашей страной ядерного сдерживания тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.
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Мелисса Тимофеева