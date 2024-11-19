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Аналитик Стариков озвучил оно из условий применения Россией ядерного оружия

Фото: iStock/IG_Royal

Фото: iStock/IG_Royal

Политический аналитик Николай Стариков напомнил об одном из важных условий применения Россией ядерного оружия, которое заключается в запуске баллистических ракет по ее территории.
«Американские ракеты ATACMS являются баллистическими. Думаю, «поднимать ставки» Запад дальше не сможет. Потому что после публикации обновлённой ядерной доктрины РФ они не могут официально заявить: «Мы официально предоставляем оружие Украине для ударов по территории России». В этом случае им надо будет прямо объяснить своим избирателям, мол, мы намеренно идём на возможный ядерный конфликт с РФ», – приводит «Петербургский дневник» слова Старикова.

До этого заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин дал характеристику мобильным убежищам «КУБ-М».



«Установка мобильных кубов сегодня обусловлена необходимостью сохранения жизней гражданских лиц, которые находятся в зонах риска обстрела ВСУ. То есть в ситуации, в которой мы находимся сегодня, применение таких устройств вполне себе имеет место быть», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Кошкин.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснял обновлённую ядерную доктрину России обеспечением нашей страной ядерного сдерживания тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.

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#всу
#запад
#ракеты
#рф
Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ
Bloomberg: США не станут отвечать на обновление ядерной доктрины РФ
19 ноября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Вашингтон не собирается менять готовность своих ядерных сил в ответ на обновление российской ядерной доктрины, поскольку не видит в этом необходимости, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя американской администрации.
«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — пишут авторы материала, ссылаясь на представителя Белого дома.
В публикации сказано, что Вашингтон не будет отвечать на изменение ядерной доктрины РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как российская сторона отреагирует, если США разрешат Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России.

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#мир
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#россия
#ядерное оружие
#новости
#белый дом
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Захарова выложила видео с перелезающей через забор Урсулой фон дер Ляйен
19 ноября 2024, 19:41

Мария Захарова (фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в своем телеграм-канале видео с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая перелезает через забор во время саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро с ироничной подписью.
«На улицах Рио увидели Урсулу. Все-таки нашлась, которая поперек. Закона», — подписала видео Захарова.
На кадрах фон дер Ляйен в спортивном костюме перелезает через невысокое ограждение, пока закадровый голос говорит ««а вот и Урсула фон дер Ляйен сама, вот она. Перелезают, как гопники. Баба-гопник».



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#захарова
#европа
#саммит
#бразилия
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Лавров подтвердил, что Макрон пожал ему руку на саммите G20
19 ноября 2024, 18:55

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД РФ Сергей Ларов подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пожал ему руку на саммите G20. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в саммите. Он добавил, что это нормально для людей, которые знакомы.
«Если люди знакомы, если между ними, между странами, которые эти люди представляют, глубокие противоречия, но где-то эти люди сталкиваются в публичном месте, я считаю, это абсолютно нормально, если они знакомы, поздороваться друг с другом», — пояснил он.
Лавров отметил, что ненормальная реакция европейских лидеров — это попытка убежать российских представителей при встрече в коридорах, кулуарах, на фотографировании. В пример министр привел случай на саммите G20 в Индии, когда он, увидев двух африканских лидеров за одним столиком с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, подошел поздороваться. Со всеми Лавров был знаком лично, они с ​радостью пожали друг другу руки.
«Я как вежливый человек развернулся и протянул руку Мишелю, а он, как ужаленный, подскочил, отвернулся. Значит, такое воспитание», — поделился российский министр.
Ранее Лавров заявил, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было бы невозможно без США.

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#рф
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Лавров об ударах ATACMS по Брянской области: они хотят эскалации
19 ноября 2024, 18:46

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Нанесенные ВСУ удары по Брянской области при помощи американских ракет ATACMS говорят о том, что Запад хочет эскалации, так как организовать такую атаку было невозможно без США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.
«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные — Путин об этом многократно говорил, — невозможно», — пояснил он.
Глава МИД РФ напомнил, что президент России Владимир Путин уже обозначал западным странам, что позиция Россия изменится, если «эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 км, будет одобрена». Он также отметил, что разрешение для ВСУ — это не одобрение на использование ракет, а лишь расширение радиуса их применения до 300 километров.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.

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#сша
#россия
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#пво
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Сенатор Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России
19 ноября 2024, 18:46

Фото: iStock/vadimrysev

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил обновлённую ядерную доктрину России обеспечением нашей страной ядерного сдерживания тех, кто хочет развязать агрессию против неё либо её союзников.
«Меняются мир, поведение разных участников международного сообщества, мы видим негативные тенденции в коллективном Западе. Поэтому опубликованный и утверждённый указом президента 19 ноября документ отвечает на многие вопросы конкретно. Здесь положено, как наше государство будет обеспечивать ядерное сдерживание тех, кто хочет развязать агрессию против РФ либо её союзников», — отметил в беседе с RT Климов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков таже дал комментарий по этому поводу.

«Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений», — приводят «Известия» слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году.

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Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта
19 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/bpawesome

Решение США по одобрению для Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России уже не изменит ход украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов. Вместе с тем, как отмечается, нет возможности узнать, сколь долго это решение останется в силе.
«Решение принято с опозданием, и, как и в случае с другими решениями подобного рода, может оказаться неспособным существенно изменить ход боевых действий», — заявил один из собеседников.
Агентство также напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп уже давно критикует масштабы потраченных на Киев денег и обещает разобраться с украинским конфликтом.
Похожего мнения о запоздавшем решении придерживаются и жители Киева, среди которых Reuters провели опрос.
«Это следовало использовать либо как превентивную меру, либо как резкую реакцию в феврале или марте 2022 года. Сейчас это не играет большой роли», — поделилась одна из киевлянок.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.

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#сша
#опрос
#дональд трамп
#жители
#всу
#киев
#удар
#рф
#пво
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Аналитик Ерёмина усомнилась в реализации отправки военных ЕС на Украину
19 ноября 2024, 18:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина усомнилась в реализации предложения главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны направить военных ЕС на Украину.
Она пояснила, что сделать это без разрешения США будет практически невозможно.

«У ЕС нет объединённой армии. У них есть отдельные национальные резервы. Так как вопрос вооружений и обороны был второстепенным для Европейского союза, он находятся под управлением США. Поэтому это не самостоятельная позиция, у них нет опыта для того, чтобы самостоятельно эти вопросы решать. Поэтому, что бы там эстонец ни говорил, никто не сможет согласовать на уровне ЕС какую-либо отправку войск самостоятельно без определённой заявки со стороны США», — объяснила в беседе с RT Ерёмина.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе саммита «Большой двадцатки» в Бразилии заявил, что удары американскими ракетами ATACMS по Брянской области со стороны ВСУ говорят о настрое Запада на эскалацию конфликта.

«То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, — это, конечно, сигнал о том, что они на Западе хотят эскалации», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Лаврова.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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#сша
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#всу
#минобороны
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Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Боррель: не все главы МИД и МО стран ЕС готовы дальше помогать Украине
19 ноября 2024, 18:02

Жозеп Боррель (Фото: РИА Новости)

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Борреля, у нового избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа имеется свой сценарий по прекращению войны. Глава дипломатии Европейского союза добавил, что большинство государств на встречах 18 и 19 ноября показали готовность продолжать поддержку Киева.

Напомним, саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. В понедельник, 18 ноября, лидеры стран–участниц саммита G20 приняли итоговую декларацию.

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#украина
#ес
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Инаугурация президента США Дональда Трампа: дата, что это такое, как проходит
19 ноября 2024, 17:45

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент Дональд Трамп был переизбран на новый срок, победив кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Трамп получил поддержку 277 выборщиков, в то время как Харрис набрала только 224 голоса. «Радио 1» расскажет о дате инаугурации 2025 года и вступлении Дональда Трампа в должность.

Что такое инаугурация президента в США


Инаугурация президента — это торжественная церемония вступления в должность президента и вице-президента США, во время которой они приносят присягу.

Когда пройдет Инаугурация президента США Дональда Трампа


Срок полномочий действующего президента и вице-президента США истекает 20 января в полдень, согласно 20-й поправке к Конституции США. Это означает, что с этой даты начинается отсчёт времени до вступления в должность нового президента. Таким образом, инаугурация нового президента Соединённых Штатов состоится 20 января 2025 года.

Где и как проходит инаугурация президента


Церемония инаугурации пройдёт в здании Капитолия в Вашингтоне и станет 60-й по счёту в истории страны.

По традиции в этот день вновь избранные президент и вице-президент вместе со своими супругами приходят в Белый дом, где их приветствуют бывшие президент и вице-президент со своими семьями. Этот ритуал олицетворяет мирный переход власти.

Затем они отправляются в Капитолий, где избранный вице-президент и президент произносят приносит присягу. В честь этого события раздаются 21 орудийный залп, звучит гимн президента США, а глава государства произносит речь.


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Что происходит до инаугурации президента


  • Сроки подсчёта голосов должны закончиться до 11 декабря 2024 года. Затем местные власти (губернаторы и секретари штатов) утверждают результаты выборов и направляют сертификаты подтверждения в Национальное управление архивов и записей (NARA) и Конгресс. Одновременно с этим происходит официальная регистрация выборщиков от каждого штата.

  • 17 декабря выборщики собираются для формирования коллегии выборщиков и официального голосования за президента и вице-президента. Их голоса направляются председателю Сената. Здесь также установлен крайний срок — 25 декабря.

  • Новый состав будет приведён к присяге 3 января, а 6 января обе палаты соберутся для окончательного подтверждения результатов голосования и объявления имён президента и вице-президента. Заседание проводит вице-президент США.

Таким образом, 6 января 2025 года именно Камале Харрис, проигравшей выборы 2024 года, придётся официально объявить о победе Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Фото: istockphoto / arlutz73

Что происходит во время инаугурации президента


В день инаугурации избранный вице-президент приносит присягу первым и повторяет ту же присягу, которую принимают сенаторы, представители и другие государственные служащие.

Присяга используется с 1884 года:

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить ей истинную веру и преданность; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить: да поможет мне Бог».



Около полудня присягу даёт уже избранный президент. Она соответствует статье II, разделу I Конституции США.

«Я (имя) торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов».

Что происходит после инаугурации


После принесения присяги и выступления с речью новоизбранный президент США и его супруга возвращаются в свою резиденцию — Белый дом. Во время проезда их кортежа проходит праздничный парад, который направляется от Капитолия по Пенсильвания-авеню, минуя здание Министерства финансов, к Белому дому. Этот маршрут не менялся с 1809 года.

Затем вступивший в должность президент проводит официальный бал или несколько балов.

Инаугурационные мероприятия завершаются на следующий день, 21 января, когда в Вашингтонском кафедральном соборе проходит молитвенный завтрак с участием представителей различных конфессий.

Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации


Топ-5 самых ярких речей во время инаугурации президента США:

Джон Кеннеди, 1961


«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны».

Джимми Картер, 1977


«Давайте вместе создадим новый национальный дух единства и доверия. Ваша сила может компенсировать мою слабость, а ваша мудрость поможет свести к минимуму мои ошибки».

Джордж Буш старший, 1989


«Великие народы, как и великие люди, должны держать свое слово. Мы всегда будем стараться говорить четко, потому что откровенность — это комплимент, но и тонкость тоже хороша и имеет свое место».

Билл Клинтон, 1993


«Америке, чтобы устоять долгие годы, придется меняться. Меняться не просто ради самых изменений, а меняться, чтобы сберечь американские идеалы. Пришло время забыть о вредной привычке получать что-либо даром — то ли от нашего правительства, то ли друг от друга. Давайте возьмем на себя больше ответственности — не только за себя и наши семьи, но и за общество и нашу страну».

Дональд Трамп, 2017


«То, что имеет смысл, — не то, какая партия контролирует правительство, а то, что народ контролирует правительство. В основе нашей политики — полная верность США».

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#сша
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