Reuters: решение США бить ATACMS вглубь РФ не изменит ход украинского конфликта

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Решение США по одобрению для Киеву на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России уже не изменит ход украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов. Вместе с тем, как отмечается, нет возможности узнать, сколь долго это решение останется в силе.
«Решение принято с опозданием, и, как и в случае с другими решениями подобного рода, может оказаться неспособным существенно изменить ход боевых действий», — заявил один из собеседников.Агентство также напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп уже давно критикует масштабы потраченных на Киев денег и обещает разобраться с украинским конфликтом.
Похожего мнения о запоздавшем решении придерживаются и жители Киева, среди которых Reuters провели опрос.
«Это следовало использовать либо как превентивную меру, либо как резкую реакцию в феврале или марте 2022 года. Сейчас это не играет большой роли», — поделилась одна из киевлянок.Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ этой ночью, 19 ноября, нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. Системы ПВО сбили пять целей, одна была повреждена и упала, вызвав пожар, который оперативно потушили.
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