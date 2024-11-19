Стало известно, ответят ли США на обновление ядерной доктрины РФ

Фото: istockphoto/RomoloTavani
Вашингтон не собирается менять готовность своих ядерных сил в ответ на обновление российской ядерной доктрины, поскольку не видит в этом необходимости, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя американской администрации.
«США не видят необходимости корректировать боеготовность своих ядерных сил или доктрину в ответ», — пишут авторы материала, ссылаясь на представителя Белого дома.В публикации сказано, что Вашингтон не будет отвечать на изменение ядерной доктрины РФ.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, как российская сторона отреагирует, если США разрешат Киеву бить американскими дальнобойными ракетами вглубь России.
Читайте также:
Зеленский: украинцы заслуживают применения пятой статьи Договора о НАТО
В Литве высказались о конфликте на Украине
На Западе предположили, каким количеством ракет располагает Украина
Никита Кротов